Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε τη Δευτέρα στην κατάσχεση σχεδόν 10 τόνων κοκαΐνης από αλιευτικό σκάφος που εντοπίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Το συγκεκριμένο αλιευτικό δεν έφερε σημαία και δεν ήταν νηολογημένο σε κανένα κράτος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ναυτιλιακής Διεύθυνσης Ατλαντικού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις μονάδες δύο πλοίων του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της ναυτικής αποστολής Corymbe. Η αποστολή αυτή διασφαλίζει τη συνεχή παρουσία της Γαλλίας στη Δυτική Αφρική και στον Κόλπο της Γουϊνέας, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και της οργανωμένης εγκληματικότητας στη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Συνολικά 9,6 τόνοι κοκαΐνης, η εμπορική αξία της οποίας υπολογίζεται σε σχεδόν 519 εκατομμύρια ευρώ, κατασχέθηκαν από το πλοίο». Το αλιευτικό σκάφος βρισκόταν εκτός νηολογίου, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό της προέλευσής του και την ταυτοποίηση του πληρώματος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με το πλήρωμα του σκάφους. Σε αντίστοιχες επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται στα ανοιχτά των αφρικανικών ακτών, τα κατασχεθέντα ναρκωτικά συνήθως καταστρέφονται, ενώ στο σκάφος επιτρέπεται να συνεχίσει τον πλου του, εκτός εάν προκύψουν περαιτέρω στοιχεία για παράνομη δραστηριότητα.

Σταθερή αύξηση στις κατασχέσεις ναρκωτικών

Τον Αύγουστο, το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό είχε προχωρήσει σε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία, κατασχένοντας σχεδόν έξι τόνους κοκαΐνης στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Οι κατασχέσεις ναρκωτικών από το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό το 2025 έχουν ήδη φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 45 τόνους, όπως είχε επισημάνει ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, ναύαρχος Νικολά Βοζούρ.