Σε ισόβια κάθειρξη καταδίκασε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τους τρεις κατηγορούμενους που συνελήφθησαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας διακίνησης κοκαΐνης. Κατά την αστυνομική επιχείρηση είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί περισσότερα από 21 κιλά κοκαΐνης.

Οι κατηγορούμενοι είναι τρεις υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 42, 40 και 45 ετών, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι είναι αδέλφια. Μέρος της κοκαΐνης βρέθηκε σε χώρο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, που ανήκει στον 40χρονο. Επιπλέον, στη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και δώδεκα φυσίγγια, καθώς και χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα.

Κατά την απολογία τους, τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν οποιαδήποτε ανάμειξη με τη διακίνηση ναρκωτικών, δηλώνοντας ότι είναι επιχειρηματίες – ο ένας ως ξενοδόχος στην Αλβανία και ο άλλος ως ιδιοκτήτης της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Αντίθετα, ο τρίτος κατηγορούμενος παραδέχθηκε την κατοχή και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών.

Το δικαστήριο έκρινε και τους τρεις ενόχους για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι καταδικασθέντες επέστρεψαν στις φυλακές.