Ο 50χρονος ομολόγησε πως σκότωσε την ετεροθαλή αδερφή του με σακούλες από σούπερ μάρκετ που έσφιξε στον λαιμό της.

Το χρονικό

Ο 50χρονος περιέγραψε στους αστυνομικούς έναν τσακωμό που είχε με τη σύζυγό του, πριν φτάσει στο σπίτι της αδερφής του.

«Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό, λέγοντάς μου να πάρω τα πράγματά μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε».

Όπως ισχυρίζεται ο δράστης, έχασε εντελώς τον έλεγχο όταν δέχθηκε και μία παρατήρηση αμέσως μετά από την αδερφή του.

«Όταν έφτασα στο σπίτι της αδελφής μου, η οποία είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, μου μίλησε και πάλι πολύ έντονα και με άσχημο τρόπο, γιατί πάτησα με τις κάλτσες μου εκεί όπου άφησα τα παπούτσια μου.

Στη συνέχεια μου επιτέθηκε πολύ έντονα λεκτικά για ένα σχαράκι που βρισκόταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη την στιγμή θόλωσα εντελώς με όλα αυτά που μου έλεγε και σε συνδυασμό με τον καυγά που είχε προηγηθεί με τη σύζυγό μου, ενήργησα χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου».

Όλοι όσοι τους γνώριζαν δεν μπορούν να διανοηθούν ότι ο 50χρονος, πατέρας δύο παιδιών, σκότωσε την ίδια του την αδερφή.

«Ο αδελφός της, ένα παιδί ‘διαμάντι’. Πώς έφτασε σε αυτό το σημείο; Πήγαινε κάθε μέρα στην κλινική και τις 12 ημέρες που έμεινε. Της πήγαινε εσώρουχα, τρόφιμα, χίλια δύο», λέει ο πρώην σύντροφος της 59χρονης.

Η γυναίκα κατάφερε να ξεπεράσει το εγκεφαλικό που υπέστη, αλλά η παγίδα θανάτου για την ίδια κρυβόταν, όπως αποδείχθηκε, μέσα στο σπίτι της.