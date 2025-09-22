Από ασφυξία επήλθε ο θάνατος της 59χρονης στη Θεσσαλονίκη, την οποία στραγγάλισε ο ίδιος της ο αδελφός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η νεκροψία – νεκροτομή έδειξε ότι η άτυχη γυναίκα, παρότι ο θάνατός της ήταν γρήγορος και ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω του εγκεφαλικού που είχε υποστεί, προσπάθησε να ξεφύγει από τον βρόγχο που είχε δημιουργήσει στο λαιμό της ο 50χρονος αδερφός και προσπάθησε να σωθεί καθώς βρέθηκαν σημάδια πάλης και αντίστασης.

Το βίντεο της 59χρονης πριν τη σκοτώσει ο αδελφός της: «Προσπάθησαν κάποιοι να με φάνε»

Η 59χρονη γυναίκα ήταν γνωστή στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, καθώς εργαζόταν ως μακιγιέζ και ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο καιρό πριν από τη δολοφονία, είχε δημοσιεύσει βίντεο από το νοσοκομείο, αναφερόμενη στο εγκεφαλικό που υπέστη.

Στο βίντεο εμφανίζεται να λέει: «Όλα καλά. Πάλι καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου… Ποτέ δεν είχαμε κάτι δεδομένο, την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς… Και να είστε σίγουροι οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά, θα είμαι πάλι εδώ. Οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται».

Σε άλλο σημείο, αναφέρει: «Έτυχε να λείπει ο αγαπημένος μου αδερφός με την οικογένειά του στο εξωτερικό. Τους περιμένω αύριο το βράδυ. Τους αγαπώ».

Τέλος, στο ίδιο βίντεο σημειώνει: «Γιατί το κοινοποιώ αυτό; Γιατί θα είμαι δυνατή και πιο δυνατή από πριν και παρόλο που προσπάθησαν κάποιοι να με φάνε, δεν θα γίνει το δικό τους…».

«Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο»

Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος, που έπνιξε αδελφή του, στην περιοχή της Χαριλάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε στον Εισαγγελέα ότι θόλωσε. Aνέφερε χαρακτηριστικά: «Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Ειμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει».