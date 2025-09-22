Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η δολοφονία 59χρονης γυναίκας από τον 50χρονο αδερφό της, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο 50χρονος, ο οποίος παραδέχτηκε το έγκλημα στις αρχές, οδηγήθηκε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Τετάρτη, παραμένοντας υπό κράτηση μέχρι τότε.

Ο ίδιος ενώπιον του εισαγγελέα φέρεται να δήλωσε: «Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει».

Η δημόσια παρουσία της 59χρονης και το μήνυμά της

Η 59χρονη γυναίκα ήταν γνωστή στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, καθώς εργαζόταν ως μακιγιέζ και ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο καιρό πριν από τη δολοφονία, είχε δημοσιεύσει βίντεο από το νοσοκομείο, αναφερόμενη στο εγκεφαλικό που υπέστη.

Στο βίντεο εμφανίζεται να λέει: «Όλα καλά. Πάλι καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου… Ποτέ δεν είχαμε κάτι δεδομένο, την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς… Και να είστε σίγουροι οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά, θα είμαι πάλι εδώ. Οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται».

Σε άλλο σημείο, αναφέρει: «Έτυχε να λείπει ο αγαπημένος μου αδερφός με την οικογένειά του στο εξωτερικό. Τους περιμένω αύριο το βράδυ. Τους αγαπώ».

Τέλος, στο ίδιο βίντεο σημειώνει: «Γιατί το κοινοποιώ αυτό; Γιατί θα είμαι δυνατή και πιο δυνατή από πριν και παρόλο που προσπάθησαν κάποιοι να με φάνε, δεν θα γίνει το δικό τους…».