Συγκλονίζει την πόλη της Θεσσαλονίκης το φονικό ανάμεσα στα δύο αδέλφια, μέσα σε ένα διαμέρισμα της οδού Αλεξάνδρειας. Ο 50χρονος δράστης μετά την δολοφονία κάλεσε στο 100 και ομολόγησε στους αστυνομικούς: «Σκότωσα την αδελφή μου».

Ο πατέρας του θύματος και του δράστη μιλώντας στις Εξελίξεις Τώρα ανέφερε:

-Ε τι να κάνω; Κλαίω εδώ πέρα… τι να κάνω; Εγώ είμαι χάλια τώρα, τι να κάνω… δεν ξέρω τι να κάνω, τι να πω…

– Το περιμένατε ποτέ αυτό να γίνει;

– Όχι δεν το περίμενα. Όλοι συγχαρητήρια με δίνουν για τον γιο μου, χρόνια, χρόνια είναι αιμοδότης από 18 χρονών, αιμοδότης είναι.

– Και πώς έφτασε να κάνει κάτι τέτοιο;

– Ε δεν… κανένας δεν το περίμενε, όλοι έχουμε πέσει… τώρα ο σκοπός είναι πώς θα γίνει να… οι δικαστές να τον απαλλάξουν, πώς θα γίνει, γιατί είναι καλό παιδί. Όπου να πας όλοι συγχαρητήρια μου δίνουν, όλος ο κόσμος.

– Μιλήσατε μαζί του;

– Όχι δεν μίλησα ακόμα. Έπαιρνα τηλέφωνο δεν απαντούσε χθες. Την Παρασκευή, προχθές, εδώ στο σπίτι μου ήταν ο γιος μου.

– Και τι σας έλεγε; Ήτανε καλά; Τον προβλημάτιζε κάτι για την αδερφή του;

-Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Η κόρη μου δεν έμενε εδώ. Ο γιος μου ήρθε μόνος του εδώ, έρχεται και με βοηθάει.

– Με την κόρη είχατε σχέσεις;

-Βέβαια, είχα σχέσεις και οικονομικά και την στήριξα και όλα. Μια ζωή ολόκληρη και εγώ και ο γιος μου.

-Ο γιος σας είχε ψυχολογικά προβλήματα;

-Όχι, τι προβλήματα; Δεν είχε προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε.

– Τα αδέρφια μεταξύ τους ήταν αγαπημένα;

-Ναι καλέ, ήτανε. Χθες εδώ ήταν ο γιος μου στο σπίτι, εδώ σε εμένα, εδώ ήτανε.

– Και σας είπε κάτι για την αδερφή του;

-Όχι δεν είπε τίποτα κακό.