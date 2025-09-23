Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε καθηγητής γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη, επειδή προσήλθε στο σχολείο κατά τη διάρκεια των μέτρων για τον κορονοϊό χωρίς να έχει υποβάλει τη δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr», όπως όριζαν οι σχετικές διατάξεις.

Η υπόθεση εκδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και αφορούσε γεγονότα του Δεκεμβρίου 2021. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον εκπαιδευτικό για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας. Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δίκη, αλλά εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Σύμφωνα με κατάθεση συναδέλφου του εκπαιδευτικού, ο κατηγορούμενος είχε νοσήσει σε προηγούμενο διάστημα, ωστόσο όταν επέστρεψε στη σχολική μονάδα δεν προχώρησε στη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα. «Η ΚΥΑ έλεγε ότι απαγορεύεται να εισέλθει στο σχολείο. Εκείνος όμως ανέβηκε στην αίθουσα των καθηγητών και δεν έφευγε, αναγκάστηκα να καλέσω την αστυνομία», τόνισε η μάρτυρας. Όπως διευκρίνισε, οι υπεύθυνοι του σχολείου διαχειρίζονταν 250 μαθητές και δεν ήταν δυνατόν ο εκπαιδευτικός να διδάξει χωρίς να έχει δηλώσει το αρνητικό τεστ.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Ο κατηγορούμενος, μέσω του συνηγόρου του, υποστήριξε ότι είχε νοσήσει από τον κορονοϊό την 1η Νοεμβρίου 2021 και ότι η υπηρεσία του ήταν ενήμερη, καθώς είχε λάβει την σχετική άδεια. Επικαλέστηκε μάλιστα ερμηνεία της τότε υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου αφορούσε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν προσκομίσει βεβαίωση νόσησης εντός του προηγούμενου εξαμήνου.

Ταυτόχρονα, όπως έγινε γνωστό, εις βάρος του καθηγητή είχε ήδη επιβληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης το διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων χωρίς καταβολή αποδοχών.