Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης Σον Πεν ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνοθεσία, με τον Τομ Χάρντι να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα του κινηματογραφική προσπάθεια.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Vanity Fair, με αφορμή την πρεμιέρα του φιλμ «One Battle After Another» σε σκηνοθεσία Πολ Τόμας Άντερσον, ο Σον Πεν αποκάλυψε ότι μετά την πολυαναμενόμενη ερμηνεία του στην ταινία, σκοπεύει να σταθεί και πάλι πίσω από την κάμερα για την πέμπτη σκηνοθετική του δουλειά.

«Τώρα επικεντρώνομαι στη σκηνοθεσία και είναι δουλειά μου να προσφέρω το καλύτερο. Νομίζω ότι έχω κάνει καλή δουλειά στο να φέρνω κοντά εξαιρετικούς συναδέλφους, τις περισσότερες φορές. Είχα μια απαίσια εμπειρία ως σκηνοθέτης, αλλά μόνο μία» ανέφερε ο διακεκριμένος ηθοποιός.

Σύμφωνα με τα σχέδια της παραγωγής, ο Τομ Χάρντι θα πρωταγωνιστήσει στην έως τώρα άτιτλη ταινία του Σον Πεν, της οποίας τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Θα γυρίσω την ταινία το επόμενο καλοκαίρι, επειδή ο Τομ είναι απασχολημένος με τη μαφιόζικη σειρά [MobLand]. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικός», σημείωσε ο Πεν.

Ο Τομ Χάρντι θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους και χαρισματικούς πρωταγωνιστές του σύγχρονου κινηματογράφου, γνωστός για την ικανότητά του να ερμηνεύει ρόλους με ιδιαίτερο βάθος και σκοτεινή διάθεση. Ανάμεσα στις σημαντικότερες ερμηνείες του ξεχωρίζουν τα «Bronson», «Warrior», «The Dark Knight Rises», «Locke» και «Mad Max: Fury Road».