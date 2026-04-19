Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης, ο θρίαμβος του show “The Velvet Night” συνεχίζεται και μετά το Πάσχα, με επιπλέον παραστάσεις τις Τετάρτες 22 και 29 Απριλίου στο NOX αλλά και μια έξτρα μέρα την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Οι Τετάρτες στο NOX έχουν ήδη καθιερωθεί ως ένα μοναδικό εβδομαδιαίο ραντεβού υψηλής αισθητικής και ψυχαγωγίας, με ένα show που ξεχωρίζει για τη δυναμική του, τον ρυθμό και μια εντελώς ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρει στο κοινό — ένα υπερθέαμα που δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα και δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα κάτι ανάλογο.

Ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου συνυπάρχουν σε μια εντυπωσιακή σκηνική συνάντηση-υπερθέαμα, σε μια παραγωγή που ξεπερνά τα συνηθισμένα ελληνικά δεδομένα και φέρνει στη σκηνή μια εμπειρία που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Ο Τάκης Ζαχαράτος, με τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις, το χιούμορ και τη θεατρικότητά του, δημιουργεί ένα καταιγιστικό performance γεμάτο ενέργεια, ενώ η Έλενα Παπαρίζου βάζει φωτιά στη σκηνή με τις ερμηνείες και την εκρηκτική της παρουσία. Το cabaret συναντά το musical και το γέλιο τις μοναδικές ερμηνείες.

Την παράσταση έχουν ήδη επισκεφτεί πλήθος καλλιτεχνών για να δουν από κοντά τον Τάκη Ζαχαράτο να τους μιμείται επί σκηνής, όπως ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Πάνος Μουζουράκης, η Άντζελα Δημητρίου, ο Λευτέρης Πανταζής, η Πέγκυ Ζήνα, η Μαρίνα Σπανού, η Κατερίνα Λιόλιου και πολλοί άλλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και παρουσιαστές που χειροκρότησαν και γέλασαν βλέποντας μια εκδοχή του εαυτού τους μέσα από το αστείρευτο ταλέντο του performer.

Η παράσταση χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό ρυθμό και δομή, με μια αίσθηση ότι τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη — κάτι που επιβεβαιώνεται από τη σκηνοθετική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού.

