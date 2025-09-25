Η θρυλική κιθάρα του Νόελ Γκάλαχερ, η οποία συνδέεται με τη διάλυση των Oasis το 2009, βγαίνει σε δημοπρασία, ενώ το συγκρότημα πραγματοποιεί παγκόσμια περιοδεία μετά τη συμφιλίωση των αδερφών.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών Propstore, η κιθάρα Gibson ES-355 της δεκαετίας του 1960, που ανήκε στον Νόελ Γκάλαχερ, πρόκειται να τεθεί προς πώληση. Το συγκεκριμένο όργανο συνδέεται άμεσα με τη διάλυση των Oasis το 2009, μετά από έντονο καβγά μεταξύ των αδερφών Γκάλαχερ στα παρασκήνια του φεστιβάλ Rock en Seine στο Παρίσι.

Ο Νόελ Γκάλαχερ είχε δηλώσει στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος: «Με κάποια θλίψη και μεγάλη ανακούφιση σας ανακοινώνω ότι αποχώρησα από τους Oasis απόψε». Είχε προσθέσει επίσης: «Οι άνθρωποι θα γράφουν και θα λένε ό,τι θέλουν, αλλά εγώ απλά δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω με τον Λίαμ ούτε μια μέρα παραπάνω».

Η κιθάρα, που εκτιμάται πως θα φτάσει τις 500.000 αγγλικές λίρες στη δημοπρασία, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην ιστορία του βρετανικού συγκροτήματος. Όπως αναφέρεται στην περιγραφή της Propstore, «το μοντέλο Gibson ES-355 ήταν ένα από τα αγαπημένα του Νόελ Γκάλαχερ από το 1996 έως το 2011», ενώ το όργανο αποτέλεσε «καταλύτη για έναν από τους πιο διάσημους χωρισμούς στην ιστορία της μουσικής».

Η αγορά της κιθάρας αυτής πραγματοποιήθηκε στην περιοχή La Pigalle του Παρισιού, μετά από επιθυμία του Γκάλαχερ να αποκτήσει κόκκινη ημιακουστική κιθάρα, όπως εκείνη που έπαιζε ο Τζόνι Μαρ στους The Smiths.

Παράλληλα, η επανένωση των αδερφών Γκάλαχερ και η νέα παγκόσμια περιοδεία των Oasis αναμένεται να αποφέρει σημαντικά έσοδα, με τις προβλέψεις να φτάνουν τα 400 εκατομμύρια λίρες. Το συγκρότημα έχει προγραμματίσει ακόμη δύο συναυλίες στο στάδιο Γουέμπλεϊ εντός του μήνα.

Στην ίδια δημοπρασία του Propstore διατίθενται επίσης ιστορικά αντικείμενα, όπως γυαλιά του Τζον Λένον και το λευκό καπέλο που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο βίντεο του Smooth Criminal.