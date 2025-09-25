Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχημάτισε δικογραφία σε βάρος 28χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου, σε βάρος του Κυβερνητικού Εκπροσώπoυ κ. Παύλου Μαρινάκη.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από έγκληση του κ. Μαρινάκη στην αστυνομία, σύμφωνα με την οποία, τον περασμένο Φεβρουάριο, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης απέστειλε στον προσωπικό του λογαριασμό πολυάριθμα εξυβριστικά και απειλητικά μηνύματα.

Τα στοιχεία τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μέσα από ενδελεχή ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 28χρονος ως διαχειριστής του λογαριασμού.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.