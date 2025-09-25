Δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Dieselgate, όταν αποκαλύφθηκε ότι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούσαν παράνομες συσκευές για να παραποιήσουν τις κανονιστικές δοκιμές εκπομπών, το πρόβλημα των ρύπων από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα παραμένει έντονο στην Ευρώπη. Ακόμη και σήμερα, στους ευρωπαϊκούς δρόμους κυκλοφορούν περίπου 19,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα με αυξημένες εκπομπές ρύπων, ως συνέπεια των πωλήσεων εκείνης της περιόδου.

Οι συνέπειες για τη δημόσια υγεία είναι ανησυχητικές. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2040 θα καταγραφούν 81.000 πρόωροι θάνατοι και 55.000 νέα περιστατικά άσθματος σε παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις για διερεύνηση και λήψη μέτρων, οι ενέργειες των κρατών-μελών της ΕΕ παραμένουν περιορισμένες. Η Ομοσπονδία ζητά την καθιέρωση ετήσιων τεχνικών ελέγχων για οχήματα άνω των δέκα ετών, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση επίλυση του προβλήματος.

Αμφισβήτηση στις εκπομπές υβριδικών οχημάτων

Παράλληλα, σοβαρά ερωτήματα εγείρονται γύρω από τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα (PHEV), τα οποία προβάλλονται ως περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις. Νέα έρευνα καταδεικνύει ότι οι πραγματικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα συγκεκριμένα οχήματα είναι σχεδόν πέντε φορές υψηλότερες από τις εργοστασιακές τιμές. Τα PHEV συνδυάζουν ηλεκτροκινητήρα με μπαταρία που φορτίζεται από την πρίζα και συμβατικό κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου, αποτελώντας το 8,6% των πωλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τις πιέσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών για διατήρηση των πωλήσεων και μετά το 2035, τα δεδομένα δείχνουν ότι εκπέμπουν κατά μέσο όρο 139 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο, πολύ πάνω από το όριο των 28 γραμμαρίων που καταγράφεται στις επίσημες δοκιμές.

Η υβριδική τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να μειώσει τους ρύπους, ωστόσο, το πρόβλημα έγκειται στη χαμηλή συχνότητα φόρτισης των μπαταριών από τους κατόχους των υβριδικών αυτοκινήτων ή στην υπέρβαση της ηλεκτρικής τους αυτονομίας κατά τις καθημερινές μετακινήσεις. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπή ρύπων, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα συμβατικών μοντέλων. Έρευνες καταδεικνύουν ότι πολλοί Ευρωπαίοι οδηγοί δεν φορτίζουν τακτικά τις μπαταρίες, με εξαίρεση τους Έλληνες οδηγούς, οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά συνέπειας στη φόρτιση και χρήση των ηλεκτρικών δυνατοτήτων των οχημάτων τους.

Όπως σημείωσε ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, Lucien Mathieu, «Τα plug-in υβριδικά οχήματα εξακολουθούν να είναι χειρότερα για το κλίμα από ό,τι ισχυρίζονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Η αυτοκινητοβιομηχανία απαιτεί από την ΕΕ να κάνει τα στραβά μάτια, ώστε να μπορέσει να καθυστερήσει τις επενδύσεις σε πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μείνει σταθερή και να τηρήσει τους ήδη συμφωνημένους συντελεστές χρησιμότητας για το 2025 και το 2027».