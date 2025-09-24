Η πρόσφατη αναγνώριση από ορισμένες χώρες της Δύσης ενός παλαιστινιακού κράτους «δεν θα δεσμεύσει το Ισραήλ, με κανέναν τρόπο», υπογράμμισε απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η επαίσχυντη συνθηκολόγηση ορισμένων ηγετών με την παλαιστινιακή τρομοκρατία δεν δεσμεύει το Ισραήλ με κανέναν τρόπο» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και προσθέτει: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος».

Prime Minister Benjamin Netanyahu: The shameful capitulation of some leaders to Palestinian terror does not obligate Israel in any way. There will be no Palestinian state. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 24, 2025

Υπενθυμίζεται, ότι ηγέτες από δεκάδες χώρες τη Δευτέρα συμμετείχαν στα Ηνωμένα Έθνη σε μια διάσκεψη «για τη λύση των δύο κρατών» και πολλές χώρες αναγνώρισαν το Κράτος της Παλαιστίνης, κάνοντας μια ιστορική, διπλωματική στροφή, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.