Ποικίλες αντιδράσεις προκαλεί ένα άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν που εμφανίστηκε στο ανατολικό άκρο του National Mall, στην Ουάσινγκτον. Η χάλκινη εγκατάσταση απεικονίζει τους δύο άνδρες να χαμογελούν πλατιά, να κρατούν χέρια και να κλωτσούν χαρούμενα το ένα πόδι τους προς τα πίσω.

Στην πλάκα κάτω από το έργο αναγράφεται: «Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του “στενότερου φίλου” του, Τζέφρι Έπσταϊν». Ο δημιουργός του αγάλματος παραμένει άγνωστος, ωστόσο το ύφος και η θεματολογία του παραπέμπουν σε πρόσφατα καλλιτεχνικά έργα που ασκούν δριμεία κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο.

Παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να αποστασιοποιηθεί από τον Έπσταϊν, το θέμα συνεχίζει να επανέρχεται.

Όπως σημειώνει ο Guardian, μια επιστολή του Τραμπ προς τον Έπσταϊν για τα 50ά του γενέθλια περιλάμβανε ένα σκίτσο του κορμού μιας γυμνής γυναίκας, συνοδευόμενο από τη φράση ότι οι δυο τους είχαν «ορισμένα κοινά πράγματα που δεν γερνούν ποτέ». Αποσπάσματα από την επιστολή έχουν τυπωθεί στις πλάκες του αγάλματος — μία κάτω από τα πόδια του Τραμπ, μία κάτω από του Έπσταϊν και μία τρίτη, που τιμά τον «Μήνα Φιλίας» και απεικονίζει δύο τεντωμένα χέρια που σχηματίζουν καρδιά.

«Οι φιλελεύθεροι μπορούν να σπαταλούν τα χρήματά τους όπως νομίζουν — αλλά δεν είναι είδηση ότι ο Έπσταϊν γνώριζε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα τον είχε πετάξει έξω από το κλαμπ του επειδή ήταν κάθαρμα», αναφέρεται σε αιχμηρή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.