Νέα βίντεο και φωτογραφίες αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Φωτογραφίες από το 1993 επιβεβαιώνουν για πρώτη φορά ότι ο Έπσταϊν παρευρέθηκε στο γάμο του Τραμπ με τη Μάρλα Μέιπλς το 1993. Η παρουσία του Έπσταϊν στην τελετή στο Plaza Hotel δεν ήταν γνωστή μέχρι τώρα.

Επιπλέον, βίντεο από μια εκδήλωση μόδας της Victoria’s Secret το 1999 στη Νέα Υόρκη δείχνει τον Τραμπ και τον Έπσταϊν να γελάνε και να συζητούν μαζί πριν από την εκδήλωση. Το KFile του CNN αποκάλυψε το βίντεο κατά τη διάρκεια μιας ανασκόπησης αρχειακού υλικού του Τραμπ σε εκδηλώσεις της δεκαετίας του 1990 και του 2000. Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν εμφανίστηκαν μαζί σε τουλάχιστον ένα βίντεο από αυτά που εξετάστηκαν.

Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με το CNN την Τρίτη, ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τις φωτογραφίες του γάμου, απάντησε: «Πλάκα μου κάνεις», πριν αποκαλέσει επανειλημμένα ότι το CNN μεταδίδει «ψεύτικες ειδήσεις» και κλείσει το τηλέφωνο.

Σε δήλωση προς το CNN, ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ είπε: «Αυτά δεν είναι παρά αποσπάσματα από αθώα βίντεο και φωτογραφίες από εκδηλώσεις με μεγάλη συμμετοχή».

«Το γεγονός είναι ότι ο Πρόεδρος τον έδιωξε από το κλαμπ του επειδή ήταν ανώμαλος. Αυτό δεν είναι παρά μια συνέχεια των ψευδών ειδήσεων που επινοήθηκαν από τους Δημοκρατικούς και τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης».

Οι κατηγορίες ότι ο Έπσταϊν κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια ακούστηκαν για πρώτη φορά το 2005, οδηγώντας στη σύλληψή του ένα χρόνο αργότερα. Συνελήφθη ξανά το 2019 με την κατηγορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και αργότερα πέθανε στη φυλακή, τροφοδοτώντας πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Ο ιατροδικαστής έκρινε ότι ο θάνατός του ήταν αυτοκτονία με απαγχονισμό.

Η σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980 και περιλάμβανε τακτικές εμφανίσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις στο Παλμ Μπιτς και τη Νέα Υόρκη. Καμία αρχή επιβολής του νόμου δεν έχει κατηγορήσει ποτέ τον Τραμπ για παράνομες πράξεις σε σχέση με τον Επστάιν.

Σύμφωνα με την Washington Post, οι δύο άντρες είχαν μια διαφωνία στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η οποία προήλθε από μια διαμάχη σχετικά με μια σημαντική συμφωνία ακινήτων στο Παλμ Μπιτς.

Πριν από αυτό, φωτογραφίες και βίντεο έδειχναν επανειλημμένα ότι οι ήταν φίλοι. Το 2019, το NBC δημοσίευσε βίντεο από ένα πάρτι που έδειχνε τον Τραμπ να κοινωνικοποιείται με τον Επστάιν το 1992.

Ένα χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1993, ο φωτογράφος Dafydd Jones τράβηξε φωτογραφίες στα εγκαίνια του Harley Davidson Cafe στη Νέα Υόρκη, αποτυπώνοντας τον Τραμπ και τον Έπσταϊν μαζί.

«Υπήρχε ένας τύπος εκεί που μου έκανε εντύπωση – ο τρόπος που κοίταζε – και μου έδωσε την κάρτα του. Έγραφε: Jeffrey Epstein, οικονομικός σύμβουλος», θυμήθηκε ο Jones σε συνέντευξή του στο CNN.

Μια άλλη φωτογραφία απεικονίζει τον Έπσταϊν στο γάμο του Τραμπ, από το αρχείο του LIFE που εξετάστηκε από το CNN. Δείχνει τον Έπσταϊν να χαμογελά στο παρασκήνιο – το πρόσωπό του είναι ορατό ανάμεσα σε άλλους καλεσμένους και τους ραδιοφωνικούς παρουσιαστές Χάουαρντ Στερν και Ρόμπιν Λιτς του «Lifestyles of the Rich and Famous», οι οποίοι ποζάρουν για μια ομαδική φωτογραφία.