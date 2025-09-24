Ένα φρεάτιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είχε μετατραπεί σε κρύπτη ναρκωτικών από έναν 45χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης είχε αποκρύψει στο σημείο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη. Τα ναρκωτικά φαίνεται πως αναζητούσαν δύο ακόμη άτομα, ηλικίας 36 και 46 ετών, τα οποία επίσης συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Συνολικά, κατασχέθηκαν 135 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και τέσσερα δισκία που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.