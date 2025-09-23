Στη σύλληψη ενός 40χρονου Έλληνα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ύστερα από κατηγορίες για σειρά ληστειών και διαρρήξεων σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ληστεία κατ’ εξακολούθηση, παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια.

Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 12ης Σεπτεμβρίου στο Ζεφύρι, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, καθώς νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε διαπράξει ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σε κατάστημα στον Πειραιά, αφαιρώντας χρηματικό ποσό από υπάλληλο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το δίκυκλο που οδηγούσε ήταν κλεμμένο, καθώς είχε δηλωθεί ως τέτοιο στις 3 Σεπτεμβρίου στο Κερατσίνι.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι το τελευταίο δίμηνο ο κατηγορούμενος είχε διαπράξει τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις κλοπών, διαρρήξεων και ληστειών σε καταστήματα, αποκομίζοντας χρήματα και διάφορα αντικείμενα. Σε έρευνα που διεξήχθη στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.