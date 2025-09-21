Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Καβάλα προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ο άνδρας εντοπίστηκε να παραλαμβάνει από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών έναν φάκελο, ο οποίος περιείχε τέσσερις νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 143 γραμμαρίων, καθώς και οκτώ νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη συνολικού βάρους 44,95 γραμμαρίων. Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του συλληφθέντα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία επιπλέον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 49 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.