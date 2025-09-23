Στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Ζωγράφου, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από έρευνα σχετικά με άτομο που φέρεται να συμμετείχε στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών εντόπισαν τον ύποπτο να κινείται πεζός στη συγκεκριμένη περιοχή και προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην κατοικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρεις νάιλον σακούλες με συνολική ποσότητα 1 κιλού και 346 γραμμαρίων κάνναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, με τη δικογραφία να έχει σχηματιστεί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου.