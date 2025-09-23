Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών διευρύνεται, εστιάζοντας τόσο στην εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) όσο και στην τεχνολογία μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, όπως έκανε γνωστό ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Σε δηλώσεις του στον ενημερωτικό ιστότοπο Ensonhaber.com από τη Νέα Υόρκη, όπου συνοδεύει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και τείνει να αποτελέσει βασικό παράγοντα στις διμερείς εμπορικές σχέσεις, που έως σήμερα επικεντρώνονταν κυρίως στην αμυντική βιομηχανία.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας επεσήμανε πως οι διμερείς σχέσεις εστιάζουν σε τρεις βασικούς τομείς, με κύριους άξονες το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται τέσσερις κοινές ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα των υδρογονανθράκων στην περιοχή Ντιγιαρμπακίρ, ενώ παράλληλα εξετάζονται συνεργασίες με τρίτες χώρες για την από κοινού αναζήτηση πετρελαίου.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη διεύρυνση των συμφωνιών για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Τουρκία. Ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ έκανε λόγο για σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, με ισχύ έως το 2045, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και να διασφαλίσουν ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον ίδιο, σχετική ανακοίνωση αναμένεται να γίνει από τους προέδρους Ερντογάν και Τραμπ κατά τη συνάντησή τους την Πέμπτη.

Συνεργασία και στους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε και στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, υπογραμμίζοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας με αμερικανικές εταιρείες στην ανάπτυξη μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων. Όπως σημείωσε, είναι ένας τομέας με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας στο πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης.

Τέλος, ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ συμπλήρωσε ότι «το θέμα των ορυκτών είναι επίσης ένα από τα πεδία συνεργασίας των δύο χωρών», επισημαίνοντας τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών ενεργειακών σχέσεων.