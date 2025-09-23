Με το βλέμμα στραμμένο στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η Χαριλάου Τρικούπη σήκωσε τους τόνους βάζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο κέντρο της υπόθεσης, στο ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει να μαρκάρουν την κυβέρνηση σε κάθε μέτωπο που ανοίγει (από τα σκάνδαλα και την τραγωδία των Τεμπών έως την οικονομία), στοχεύοντας σε φαινόμενα διαφθοράς και αδιαφάνειας, αλλά και στο αίσθημα που θεωρούν πως επικρατεί ειδικά στους ψηφοφόρους του κέντρου, την απογοήτευση με τις γαλάζιες επιδόσεις ως τώρα στις μεταρρυθμίσεις.

Με δεδομένο πως τουλάχιστον το αμέσως επόμενο διάστημα κανένα κόμμα υπό κατασκευή δεν φαίνεται να είναι έτοιμο, στο ΠΑΣΟΚ έχουν την πολυτέλεια να «παίξουν μπάλα» ως αξιωματική αντιπολίτευση για τους μήνες που έρχονται, σε ένα τοπίο που γνωρίζουν, χωρίς εκπλήξεις στην γωνία. Και αυτό το πλεονέκτημα θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Αναλύοντας τα πρώτα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, το συμπέρασμα των πράσινων στελεχών ενισχύεται: στο ΠΑΣΟΚ δείχνουν υπομονή, καθώς εκτιμούν πως το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να γίνει γνωστό, απαιτεί χρόνο -άρα οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι.

Γερουλάνος: «Αν δεν κουνήσει η βελόνα…»

Σε αυτό το πλαίσιο ήρθε η παρέμβαση του Παύλου Γερουλάνου από την Αριδαία, όπου βρέθηκε για περιοδεία του ΠΑΣΟΚ, που αφορούσε ακριβώς την «βελόνα» των δημοσκοπήσεων: «Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δυο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα είναι η ώρα. Τα κοινά είναι τεράστια, τα οποία περιμένουν από εμάς. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα», προειδοποίησε στην ομιλία του -φράσεις που, σύμφωνα με συνομιλητές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, αφορούσαν την συλλογική προσπάθεια που πρέπει να κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ ο ίδιος περιέγραψε την εμφάνιση του προέδρου του κόμματος στην ΔΕΘ ως όπλο προς αξιοποίηση για την κατανόηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Γερουλάνος, πάντως, έστειλε μηνύματα και για την εσωτερική λειτουργία του κόμματος: «Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά, θα ήθελα να δω το κόμμα να λειτουργεί όλα του τα όργανα. Για να μπορούμε να πείσουμε ότι θα είμαστε εμείς οι θεσμικοί, αυτοί που θα υπερασπιστούν τους θεσμούς», είπε. «Για να μην μας πει κανείς “πώς θα υπερασπιστείτε τους θεσμούς άμα δεν τους λειτουργείτε μέσα στο κόμμα σας;”», σχολίασε. Η κριτική του έρχεται ενόψει του συνεδρίου του κόμματος, που μπορεί στον σχεδιασμό έχει τοποθετηθεί χρονικά στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ο Γερουλάνος, έχει ήδη τοποθετηθεί εδώ και πολύ καιρό και για την πολιτική επιλογή που, κατά την γνώμη του, πρέπει να τηρήσει το ΠΑΣΟΚ αρνούμενο την συγκυβέρνηση με τη ΝΔ -θέση που έχει εκφραστεί δημόσια από τον Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ και από τον Χάρη Δούκα, που πριν από λίγες μέρες ζήτησε να ληφθεί σχετική απόφαση από το σώμα του συνεδρίου.

Το νέο think-tank του Σαχινίδη

Κινητικότητα επικρατεί και σε επίπεδο ινστιτούτων, καθώς χθες έγινε γνωστή η ίδρυση ενός ακόμα think-tank, του Progressive Lab, με συντονιστή της επιστημονικής επιτροπής τον πρώην υπουργό Φίλιππο Σαχινίδη. Στόχος, σύμφωνα με τα μέλη του, είναι η διατύπωση «προτάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών» και η ανάδειξη «προοδευτικών μεταρρυθμίσεων» -σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή, παρότι υπερκομματική, δεν ασχολείται με τις οργανωτικές προσπάθειες συνεργασίας στον προοδευτικό χώρο και δεν σχετίζεται ούτε με το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην οργανωτική επιτροπή μετέχουν ο πρόεδρος του think-tank και δικηγόρος Γιώργος Παπαδόπουλος και οι Όλγα Γουρδομιχάλη, Δήμητρα Βίλλιου, Σωτήρης Βαρελάς, Νίκος Μαϊτός, Θανάσης Σερέπας και Πέτρος Ψυχής. Η επιστημονική επιτροπή, πέραν του Σαχινίδη, απαρτίζεται από τους Ευγενία Αρβανίτη (Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών στη Διαπολιτισμικότητα και Ετερότητα στην Εκπαίδευση), Θάνο Βαβάτσικο (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΠΘ), Αγγελική Γαζή (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Αθηνά Καρατζογιάννη (Τακτική Καθηγήτρια Τεχνολογίας και Κοινωνίας, Πανεπιστήμιο Λέστερ), Σπύρο Κοσμίδη (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης), Φραγκίσκο Κουτεντάκη (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης), Θοδωρή Κουτμερίδη (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Γλασκώβης), Δημήτριο-Διονύσιο Κουτσούρη (Ομότιμος Καθηγητής, ΕΜΠ), Μανόλη Μανιούδη (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών), Θεόδωρο Μητράκο (Οικονομολόγος, Διευθυντής-Σύμβουλος, πρώην Υποδιοικητής Τράπεζας Ελλάδος), Γιώργο Οικονομίδη (Καθηγητής, ΟΠΑ), Αργύρη Πασσά (Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Γιώργο Σούλτη (Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, Συνταξιούχος), Ηλία Τζάβαλη (Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ) και Νίκο Χούτα (Διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εκπαιδευτικός Κοινωνικών Επιστημών). Η πρώτη εκδήλωση του think-tank αναμένεται σύντομα, μαζί με την παρουσίαση της πρώτης έρευνας.