.«Σε εμφανή πολιτική αμηχανία ο πρωθυπουργός επιχείρησε να πείσει τους βουλευτές του ότι η κυβερνητική πολιτική αγκαλιάζει… τους πολλούς» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την ομιλία του πρωθυπουργού στην Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας.

«Στην ομιλία του απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, τον κόσμο της εργασίας και τους αγρότες, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που επί μια τετραετία έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Μετά το αλήστου μνήμης επιχείρημα ότι δεν μειώνει τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά γιατί μαζί με τους φτωχούς θα επωφεληθούν και οι πλούσιοι καταναλωτές, σήμερα έφερε το παράδειγμα του καφέ. Αναρωτιόμαστε αν τιμούν έναν Πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που διανύουν τον 7ο χρόνο στην εξουσία, η ανικανότητα τους να βάλουν κανόνες στην αγορά και να πατάξουν την αισχροκέρδεια» προστίθεται στην ανακοίνωση η οποία καταλήγει ως εξής:

Όσο, δε, για τα τσιτάτα του κ. Μητσοτάκη περί «πράσινων λεφτόδεντρων», περιμέναμε περισσότερη πρωτοτυπία.

«Λεφτόδεντρα» είχε χαρακτηρίσει τη στεγαστική πολιτική του ΠΑΣΟΚ και τώρα τρέχει να υποσχεθεί κοινωνικές κατοικίες.

«Λεφτόδεντρα» είχε αποκαλέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΕΝΦΙΑ στις παραμεθόριες περιοχές, και φέτος το εξήγγειλε στη ΔΕΘ.

«Λεφτόδεντρα» έβλεπε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ στα νησιά, και πάλι άλλαξε γνώμη.

Μάλλον μας βλέπει και στον ύπνο του».