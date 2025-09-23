Η πολυαναμενόμενη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Μαΐου 2026, μπορεί να μην πλησιάζει, αλλά το ενδιαφέρον του κοινού για τα εισιτήρια είναι ήδη έντονο, καθώς η γενική προπώληση θα ξεκινήσει το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου.

Τα μέλη του fan club της μπάντας έχουν ήδη τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια, ενώ από αύριο η πρόσβαση ανοίγει και για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο newsletter της διοργανώτριας εταιρείας, High Priority Promotions, με τη σχετική εγγραφή να παραμένει δωρεάν.

Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ανάλογα με τη θέση στο στάδιο. Συγκεκριμένα, για το πέταλο απέναντι από τη σκηνή η τιμή εκκίνησης είναι τα 86,25 ευρώ, ενώ για τις κερκίδες στο πλάι και κοντά στη σκηνή φθάνει τα 178,25 ευρώ. Τα εισιτήρια της αρένας, τα οποία αυτή τη φορά θα είναι ενιαία χωρίς διαχωρισμό σε ζώνες, κοστίζουν 103,50 ευρώ.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων:

PL1: 178,25 ευρώ

PL2: 143 ευρώ

PL3: 103,50 ευρώ

PL4: 98 ευρώ

PL5: 92 ευρώ

PL6: 86,25 ευρώ