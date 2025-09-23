Η εμβληματική φωτογραφία που κοσμεί το άλμπουμ «Aladdin Sane» του Ντέιβιντ Μπόουι αναμένεται να κατακτήσει νέο ρεκόρ στην ιστορία των εξωφύλλων δίσκων, καθώς βγαίνει σε δημοπρασία με εκτιμώμενη τιμή τις 300.000 λίρες Αγγλίας.

Η γνωστή εικόνα του θρυλικού καλλιτέχνη, όπου απεικονίζεται με έναν κεραυνό στο πρόσωπο, ενδέχεται να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το εξώφυλλο του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin, το οποίο είχε πουληθεί αντί 325.000 δολαρίων το 2020.

Το περίφημο αυτό έργο φέρει την υπογραφή του φωτογράφου Μπράιαν Ντάφι, ενός εκ των κορυφαίων της λεγόμενης «τρομερής τριάδας» που, μαζί με τους Ντέιβιντ Μπέιλι και Τέρενς Ντόνοβαν, σημάδεψαν το πολιτιστικό γίγνεσθαι του Λονδίνου τη δεκαετία του 1960. Η φωτογραφία αυτή θεωρείται πλέον μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στην ιστορία της ροκ μουσικής. Συμπεριλαμβάνεται σε σύνολο 35 αντικειμένων από το αρχείο του Ντάφι, τα οποία θα διατεθούν μέσω του οίκου δημοπρασιών Bonhams.

Στην ίδια δημοπρασία προσφέρεται και μια ολόσωμη εικόνα του Μπόουι ως «Aladdin Sane», η οποία περιλαμβανόταν στους πρώτους 5.000 δίσκους του άλμπουμ και αναμένεται να αγγίξει τιμή μεταξύ 150.000 και 200.000 αγγλικών λιρών.

Η επικεφαλής του τμήματος ποπ κουλτούρας του οίκου Bonhams, Κλερ Τολ Μούαρ, δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian πως για τους περισσότερους, η εικόνα του Ντάφι είναι εκείνη που έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό όταν σκέφτονται τον Μπόουι. Η φήμη της φωτογραφίας, όπως σημείωσε, ενισχύει τη δυναμική της ως σημαντικού έργου τέχνης και ενδεχομένως θα καθορίσει νέα όρια για τη συλλεκτική αγορά.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, «τα άλλα έργα τέχνης αυτής της σημασίας είναι το πρωτότυπο εξώφυλλο του Τζορτζ Χάρντι για το ντεμπούτο άλμπουμ των Led Zeppelin και η εικόνα του Captain Fantastic του Έλτον Τζον, η οποία πωλήθηκε στην τιμή των 212.500 δολαρίων».

Πολιτιστική παρακαταθήκη και παγκόσμια αναγνώριση

Το εξώφυλλο του «Aladdin Sane» είχε παραχωρηθεί ως δάνειο στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A) για να παρουσιαστεί στην παγκόσμια περιοδεία της έκθεσης «David Bowie Is». Επιπλέον, αποτέλεσε το κεντρικό έκθεμα στην έκθεση του Southbank Centre στο Λονδίνο, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την κυκλοφορία του άλμπουμ το 2023.

Η συνεργασία του Μπράιαν Ντάφι με τον Ντέιβιντ Μπόουι υπήρξε μακρόχρονη, έχοντας ως αποτέλεσμα και τα εξώφυλλα των άλμπουμ «Lodger» και «Scary Monsters».

Η δημοπρασία πρόκειται να ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου.