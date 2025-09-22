Για πρώτη φορά, καρχαρίες ζέβρες βιντεοσκοπήθηκαν την ώρα του ζευγαρώματος, το οποίο μάλιστα περιλάμβανε… τρεις ταυτόχρονα. Ο δρ Χιούγκο Λασός, θαλάσσιος βιολόγος του Πανεπιστημίου του Σάνσαϊν Κοστ στο Κουίνσλαντ, κατέγραψε το περιστατικό κατά τη διάρκεια κατάδυσης κοντά στη Νέα Καληδονία, γαλλικό έδαφος στον Ειρηνικό ανάμεσα στην Αυστραλία και τα νησιά Φίτζι.

Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, ο Λασός «εντόπισε ένα θηλυκό με δύο αρσενικά που άρπαζαν τα θωρακικά του πτερύγια» κοντά στον αμμώδη βυθό. Το φλερτ διήρκεσε περίπου μία ώρα, μέχρι να αρχίσει η συνουσία με το πρώτο αρσενικό, η οποία κράτησε 63 δευτερόλεπτα. Λίγο αργότερα ήρθε η σειρά του δεύτερου αρσενικού, με διάρκεια 47 δευτερόλεπτα.

«Μετά τα αρσενικά έχασαν όλη τους την ενέργεια και έμειναν ακίνητα στον βυθό, ενώ το θηλυκό απομακρύνθηκε κολυμπώντας», ανέφερε ο Λασός. Ο καρχαρίας ζέβρα (Stegostoma tigrinum), που φτάνει μέχρι 2,3 μέτρα, ζει αποκλειστικά στον Ειρηνικό Ωκεανό και είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο, παρά τη συνήθειά του να κινείται σε ρηχά νερά κοντά στις ακτές.

Το απειλούμενο είδος έχει μελετηθεί κυρίως σε αιχμαλωσία και είναι ελάχιστα γνωστή η συμπεριφορά του στη φύση. Η αναπαραγωγική συμπεριφορά των καρχαριών παραμένει γενικά εν πολλοίς άγνωστη, σημείωσε ο Λασός, αν και άλλα είδη έχουν παρατηρηθεί να ζευγαρώνουν με παρόμοιο τρόπο, με ένα θηλυκό και περισσότερα αρσενικά.

Το βίντεο από τα νερά της Νέας Καληδονίας υποδεικνύει ότι η περιοχή αποτελεί σημαντικό τόπο αναπαραγωγής για το είδος και πρέπει να προστατευτεί.