Η Ρωσία και το Ιράν πρόκειται να υπογράψουν εντός της εβδομάδας νέες συμφωνίες για την κατασκευή μονάδων πυρηνικής ενέργειας στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του οργανισμού ατομικής ενέργειας του Ιράν, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Εσλάμι, ο οποίος κατέχει και τη θέση του αντιπροέδρου του Ιράν, πραγματοποίησε τις σχετικές δηλώσεις στη διάρκεια επίσκεψής του στη Μόσχα, όπου βρίσκεται για διμερείς συνομιλίες.

Δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν την Τεχεράνη ότι δεν συμμορφώνεται με μια συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχε ως στόχο να την εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση και η Ρωσία δηλώνει ότι υποστηρίζει το δικαίωμα της Τεχεράνης στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.