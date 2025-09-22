Σε μια συγκινητική εξομολόγηση, ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για την υγεία της Μαρινέλλας, έναν χρόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη επί σκηνής στο Ηρώδειο.

Ο τραγουδιστής μιλώντας στον ΑΝΤ1 αποκάλυψε τι σκέφτονται οι δικοί της άνθρωποι αλλά και το πώς το βιώνει ο ίδιος:

«Πρόσφατα κυκλοφόρησε ξανά μια περίεργη είδηση, αλλά δεν ισχύει. Η Μαρινέλλα βρίσκεται στην κατάσταση που είναι εδώ και καιρό. Δύσκολη αλλά σταθερή. Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα τραγουδήσω στο Ηρώδειο αισθάνομαι ότι θα μου έρθουν όλες εκείνες οι στιγμές που έζησα δίπλα της. Ήταν τέτοιος καιρός, ακριβώς ένας χρόνος».

Ο Αντώνης Ρέμος δεν κρύβει τη συγκίνησή του:

«Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. Θα ήθελα να ήταν ένα κακό όνειρο, δυστυχώς είναι μια κακή αλήθεια. Ευελπιστούμε κάθε μέρα σε ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Να μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε, να της δώσουμε μια αγκαλιά, να μας δει και να τη δούμε όπως τη γνωρίσαμε. Όλοι εμείς φτάσαμε στο σημείο να πούμε: Γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ».

Με ειλικρίνεια περιγράφει εκείνη τη νύχτα στο Ηρώδειο:

«Ήταν 5.000 φίλοι της, η Μαρινέλλα ακαπέλα, και στη συνέχεια δύο χορευτές την οδηγούσαν σε μια σκάλα με φως από πίσω. Εκείνη θα ήταν η στιγμή της, αν έπρεπε να φύγει. Δυστυχώς δεν έφυγε. Και λέω δυστυχώς, γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Θα ήταν η απόλυτη στιγμή για τη μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια να φύγει όπως της αξίζει».

Ο Αντώνης Ρέμος έκλεισε με την ευχή και την ελπίδα: «Κάθε μέρα περιμένουμε το θαύμα».