Ένοχος για υπόθεση ναρκωτικών κρίθηκε σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης ο 46χρονος κατηγορούμενος στην υπόθεση της «κρητικής μαφίας» από τα Χανιά, ο επονομαζόμενος ως «πατομπούκαλος».

Στον 46χρονο, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές για την «συμμορία της κοκαΐνης», επιβλήθηκε νέα ποινή φυλάκισης 5 ετών σύμφωνα με το zarpanews.gr. Η υπόθεση για την οποία δικάστηκε σήμερα εκκρεμούσε σχεδόν δύο χρόνια. Ο 46χρονος είχε εντοπιστεί στις 22 Δεκεμβρίου του 2023 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ύποπτη συμπεριφορά από μέρους του, για να διαπιστώσουν αμέσως μετά, ότι επρόκειτο για άτομο γνωστό στις Αρχές, το οποίο ήταν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, αφού είχε συλληφθεί δύο φορές.

Την πρώτη φορά είχε συλληφθεί αμέσως μετά από τροχαίο στις 12 Νοεμβρίου 2023, καθώς είχε βρεθεί με κοκαΐνη στις τσέπες και την δεύτερη φορά, 20 μέρες μετά, όταν πιάστηκε σε έλεγχο να οδηγεί παρά το ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε με κοκαΐνη στο αυτοκίνητο. Στις 23 Δεκεμβρίου 2023 συνελήφθη ξανά για διακίνηση ναρκωτικών αυτή τη φορά, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του 395 γραμμάρια κοκαΐνης, 198 γραμμάρια κάνναβης, ναρκωτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, καθώς και το χρηματικό ποσό των 13.270 ευρώ και 435 δολάρια.