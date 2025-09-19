Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη προσπαθούσαν να πάρουν στα χέρια τους εκτάσεις-«φιλέτα» της εκκλησίας.

Μεσολάβηση κληρικών

Τώρα, προκύπτει ότι έβαζαν στο μάτι και την περιουσία ηλικιωμένων με μεσολάβηση κληρικών που συμμετείχαν στο κύκλωμα.

10-15 νέες διώξεις

Συγκεκριμένα, πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου αναφέρουν ότι αναμένονται τουλάχιστον 10 – 15 νέες διώξεις, όπως έχει προκύψει από την ανάλυση των κλήσεων, από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις αλλά κι από την ανάλυση των συσκευών.

Εκβιασμοί

Οι διώξεις αυτές αφορούν νέους εκβιασμούς, νέες σχέσεις μαφιόζων με αστυνομικούς, νέες παράνομες πωλήσεις εκκλησιαστικής περιουσίας και νέες ελεγχόμενες σχέσεις με δικαστικούς.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, από τα κινητά και από τους διαλόγους διαφόρων ατόμων φαίνεται να προκύπτει ότι κληρικοί που ήδη είναι στο μικροσκόπιο για άλλες παράνομες ενέργειες προσπαθούσαν να υφαρπάξουν περιουσίες ηλικιωμένων, που τους έστελναν στο γηροκομείο.

Από την εκκλησία

Κι αφού οι περιουσίες κατέληγαν στην εκκλησία, μετέπειτα σε δεύτερο χρόνο προσπαθούσαν να τις καρπωθούν τα μέλη του κυκλώματος.