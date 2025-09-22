Συνεχίζοντας τις περιοδείες που πραγματοποιεί σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε στο Γαλάτσι, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο, Γιώργο Μαρκόπουλο.

Κύριο αντικείμενο της συζήτησης ήταν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται το προσεχές διάστημα στην περιοχή και εντάσσονται στο πλαίσιο των 280+1 έργων που έχουν δρομολογηθεί σε όλο το Λεκανοπέδιο και χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια. Υπήρξε εκτενής ενημέρωση για την πρόοδο των εν λόγω δράσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών, μέσω της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων.

Ν. Χαρδαλιάς από το Γαλάτσι: Με έργα ουσίας και όχι υποσχέσεις, χτίζουμε την Αττική που αξίζουμε

Ακολούθως, ο κ. Χαρδαλιάς πραγματοποίησε αυτοψία σε έργα που το προσεχές διάστημα θα αλλάζουν την εικόνα της πόλης, όπως είναι:

* Ο υπό κατασκευή βιοκλιματικός υπαίθριος κινηματογράφος 100 θέσεων με τρία υπόγεια επίπεδα στάθμευσης, συνολικού προϋπολογισμού 10,6 εκατ. ευρώ, στο οικόπεδο που βρισκόταν έως και πριν από περίπου τρεις δεκαετίες το ιστορικό θερινό σινεμά “ΖΑΪΡΑ”. Ανεγείρεται σε οικόπεδο επιφάνειας 1.106,30 τ.μ., περικλειόμενο από τις οδούς Λεωφόρος Γαλατσίου, Κύκνων, Μεσολογγίου και Τανάγρας και αναμένεται να παραδοθεί το 2026. Να σημειωθεί ότι στο δώμα του νέου κτηρίου, θα υπάρξει εκτεταμένη φύτευση που θα εναρμονίζεται με το γύρω περιβάλλον.

* Το υπό κατασκευή κτήριο 3ου Νηπιαγωγείου Γαλατσίου, επί των οδών Ηχούς, Έρσης και Τράλλεων, συνολικού προϋπολογισμού 1,34 εκατ. ευρώ. Θα πρόκειται για ένα νέο, σύγχρονο και ασφαλές σχολείο που θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους, πληρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας.

* Το υπό κατασκευή τετραώροφο κτήριο του νέο Βρεφονηπιακού Σταθμού Γαλατσίου, σε οικόπεδο 481,8 τ.μ. επί της οδού Μεσσηνίας 30-32. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 2,8 εκατ. ευρώ, βάσει της δυναμικότητάς του θα μπορεί να φιλοξενεί από το 2026 τουλάχιστον 40 βρέφη και 30 νήπια, καλύπτοντας τις ανάγκες των οικογενειών της περιοχής.

Παράλληλα στη σύσκεψη που πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής με υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου συζητήθηκαν:

* Η ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου στο Άλσος Βεΐκου, σε οικόπεδο εμβαδού 4.500 τ.μ., συνολικού προϋπολογισμού 14,4 εκατ. ευρώ, έργο που η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανέγερσης του με ποσό που αγγίζει τα 5 εκ και που θα αναβαθμίσει συνολικά τις αθλητικές υποδομές της πόλης, προκειμένου να αποτελέσει πόλο έλξης σημαντικών αθλητικών δραστηριοτήτων.

* Η κατασκευή δικτύου ομβρίων μήκους περίπου 3 χλμ. στην περιοχή “Κρητικά”, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για κρίσιμο αντιπλημμυρικό έργο που αναμένεται να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Γαλατσίου, ανέδειξε τις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ως νέα διοικητική Αρχή, αλλά και τη στρατηγική με την οποία προχωρά η ολοκλήρωση ώριμων έργων.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: “Παραλάβαμε το 2024 έναν μεγάλο αριθμό έργων χωρίς επαρκείς μελέτες, χωρίς χρηματοδότηση και με τεράστια κενά, απειλώντας με εκτροχιασμό τον προγραμματισμό. Προχωρήσαμε σε ριζική αναδιάρθρωση και βάλαμε τάξη, απεντάσσοντας έργα χωρίς ωριμότητα και προτεραιοποιώντας όσα μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα στην τρέχουσα θητεία. Συνεχίζουμε με το δρομολογημένο σχέδιο 280+1 μεγάλων έργων σε ολόκληρη την Αττική, έχοντας ως στόχο μέχρι το 2028 είτε να έχουν παραδοθεί, είτε να έχουν φτάσει σε ποσοστό απορρόφησης άνω του 50%.

Το Γαλάτσι αποτελεί θετική εξαίρεση, καθώς τα έργα εδώ έχουν υψηλή ωριμότητα και εξασφαλισμένη αρχική χρηματοδότηση, γεγονός που επιτρέπει την απρόσκοπτη ολοκλήρωσή τους. Με τον Δήμαρχο κ. Μαρκόπουλο έχω μια υποδειγματική σχέση εμπιστοσύνης που έχει σφυρηλατηθεί μέσα στα χρόνια. Η συλλογική προσπάθεια είναι που δίνει λύσεις στα χρόνια προβλήματα. Στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών. Με πράξεις και έργα ουσίας, και όχι με υποσχέσεις, χτίζουμε την Αττική που αξίζουμε”.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος ανέφερε πως: “Η Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι δίπλα μας σε κάθε βήμα. Χωρίς αυτή τη συνεργασία, πολλά έργα δεν θα είχαν προχωρήσει. Με τις παρεμβάσεις της Περιφερειακής Αρχής επιταχύναμε αδειοδοτήσεις και ξεμπλοκάραμε κρίσιμες διαδικασίες. Το Γαλάτσι αλλάζει εικόνα γιατί δουλεύουμε όλοι μαζί, με εμπιστοσύνη και σχέδιο”.

Τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην περιοχή, συνόδευσαν ο Αντιπεριφερειάρχης του Κεντρικού Τομέα Αθηνών Γιώργος Βλάχος και η Ειδική Γραμματέας, Έλενα Ράπτη.

Εκ μέρους του Δήμου Γαλατσίου, πέραν του Δημάρχου Γιώργου Μαρκόπουλου, παρόντες στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε ήταν η Γενική Γραμματέας Μίνα Χατζηαθανασίου, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Βερούλης (Τεχνικών Υπηρεσιών), Μάκης Καραμπέτσος (Καθαριότητας και Ανακύκλωσης), Πάνος Ροπόδης (Πολιτικής Προστασίας και ΣΠΑΤ), Ευφροσύνη Μπούρα- Πολυχρονοπούλου (Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας), Περικλής Κακαρώνης (Ενημέρωσης και Διασύνδεσης Πολιτών με την “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ”), Γιάννης Σκληράκης (Παιδείας), Σπύρος Αργυρός (Πολιτισμού και Αθλητισμού) και Ανδρέας Ανδρέου (Τύπου), η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Χριστίνα Ζήκου και ο μηχανικός στην Αναπτυξιακή του Δήμου Γαλατσίου, Γιάννης Σαρρής.