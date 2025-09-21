Σε εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια και την πλατεία Συντάγματος προχώρησε η αστυνομία, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου.

Στην Ομόνοια πραγματοποιείται συγκέντρωση με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Η πορεία ξεκίνησε με προσυγκέντρωση στη Γλάδστωνος, στο σημείο όπου ο Κωστόπουλος δέχτηκε τη φονική επίθεση το 2018. Το κάλεσμα έγινε από συλλογικότητες και κινήσεις όπως το Justice for Zak/Zackie, που ζητούν δικαιοσύνη και τιμωρία όλων των υπευθύνων.

Την ίδια ώρα, στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο Ρούτσι βρίσκεται στην έβδομη ημέρα απεργίας πείνας και δίψας, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του ώστε –όπως υποστηρίζει– να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου.

Οι δύο συγκεντρώσεις έχουν προκαλέσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας.