Μετά την αναπάντεχη ήττα στο Κύπελλο από τον Λεβαδειακό, ο ΠΑΟΚ αναζητούσε μια νίκη-απάντηση για να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του και να παραμείνει στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Παρότι η αντίδραση ήταν εμφανής, με τον Δικέφαλο να δημιουργεί μια σωρεία ευκαιριών, το “μπλόκο” του Παναιτωλικού λειτούργησε άψογα, οδηγώντας τις δύο ομάδες σε μια απογοητευτική ισοπαλία χωρίς γκολ (0-0). Αυτή η πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα αύξησε την πίεση στο εσωτερικό του συλλόγου, υπογραμμίζοντας την αδυναμία του να μετουσιώσει την υπεροχή σε ουσία.

Κυριαρχία χωρίς ουσία

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, παρέταξε την ομάδα του με αρκετές αλλαγές και όλα τα «βαριά χαρτιά» του. Στην αρχική ενδεκάδα επέστρεψαν παίκτες κλειδιά όπως ο τερματοφύλακας Παβλένκα, το κεντρικό δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ, και οι Τάισον, Πέλκας, Αντρίγια στην επίθεση, με τον Γιακουμάκη στην κορυφή.

Παρά την εμφανή υπεροχή του ΠΑΟΚ σε κατοχή μπάλας και πίεση, το παιχνίδι του στο πρώτο μέρος ήταν άκαρπο.

Οι παίκτες του Λουτσέσκου είχαν “κλείσει” τον Παναιτωλικό στην περιοχή του, αλλά έμοιαζαν να έχουν χάσει το «κλειδί» για να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα του Γιάννη Πετράκη. Η ομάδα του Αγρινίου αμυνόταν με πυκνότητα και συνοχή, εκμηδενίζοντας τις προσπάθειες του ΠΑΟΚ, οι οποίες συχνά ήταν ημιτελείς.

Χαρακτηριστικό ήταν ότι, από τα 28 γεμίσματα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, μόνο τα δύο ήταν εύστοχα, γεγονός που καταδεικνύει την απουσία φαντασίας και αποτελεσματικότητας στην τελική προσπάθεια.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν ελάχιστα, με την καλύτερη στιγμή τους να είναι ένα σουτ του Σάστρε που απέκρουσε ο Τσάβες, ενώ από την άλλη πλευρά, ο Παναιτωλικός κατέγραψε μία αξιοσημείωτη προσπάθεια με μακρινό σουτ του Σιέλη.

Μπαράζ χαμένων ευκαιριών, αλλά…

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε δραματικά.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με δύναμη και αποφασιστικότητα, δημιουργώντας τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Μόλις στο 48’, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς εκτέλεσε φάουλ, με τον Τσάβες να αποκρούει με δυσκολία. Δύο λεπτά αργότερα, ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον τραυματία Πέλκα, έκανε μια εξαιρετική ατομική ενέργεια, αλλά το πλασέ του Αντρίγια πέρασε ελάχιστα άουτ.

Η πίεση του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε.

Σε εκτέλεση κόρνερ, ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά, αλλά η προβολή του Γιακουμάκη δεν βρήκε στόχο. Αργότερα, ο Τάισον βρήκε τον Οζντόεφ μέσα στην περιοχή, ο οποίος με τη σειρά του πάσαρε παράλληλα, αλλά ο Γιακουμάκης απέτυχε ξανά να σκοράρει.

Ενώ ο ΠΑΟΚ πίεζε, ο Παναιτωλικός περίμενε υπομονετικά την ευκαιρία του.

Σε μια αντεπίθεση, οι παίκτες του Πετράκη κατάφεραν να σκοράρουν με τον Άλεκσιτς, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR λόγω φάουλ στην αρχή της φάσης. Αυτή η στιγμή υπενθύμισε στον ΠΑΟΚ πως ο αντίπαλός του ήταν ανά πάσα στιγμή επικίνδυνος, ακόμα και όταν αμυνόταν μαζικά.

Τελικά, παρά τις πολυάριθμες χαμένες ευκαιρίες του, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρει το πολυπόθητο γκολ. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους παίκτες του απογοητευμένους, καθώς η νίκη που αναζητούσαν δεν ήρθε ποτέ .

Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε την έλλειψη αποτελεσματικότητας και την αδυναμία του να “ξεκλειδώσει” την αντίπαλη άμυνα.

Η ισοπαλία με τον Παναιτωλικό όχι μόνο του κόστισε βαθμούς, αλλά και αύξησε την αγωνία για το μέλλον του συλλόγου στο πρωτάθλημα.

Το αποτέλεσμα αυτό λειτούργησε ως μια σκληρή υπενθύμιση ότι η κατοχή και η υπεροχή δεν αρκούν για τη νίκη, αν δεν συνοδεύονται από το τελικό, εύστοχο χτύπημα.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Οζντόεφ(72΄Καμαρά), Μεϊτέ, Πέλκας (16΄Κωνσταντέλιας), Τάισον, Ζίβκοβιτς(72΄Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης(86΄Τσάλοβ)

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος(80΄Στάγιτς), Γκαρθία, Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς(57΄Μπουχαλάκης), Κοντούρης(80΄Νικολάου), Μίχαλακ, Μπελεβώνης(57΄Ενκολόλο), Εστεμπάν, Αγκίρε(72΄Άλεξιτς).