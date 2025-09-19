Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (19/9) ότι θα κάνει χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, ζητώντας από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και “να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα” της Λωρίδας της Γάζας.

Σε μια ανάρτηση στο X απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης της Γάζας, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, Avichay Adraee , δήλωσε:

«Από αυτή τη στιγμή, ο δρόμος Salah al-Din είναι κλειστός για διαδρομή προς τα νότια. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν με πρωτοφανή δύναμη εναντίον της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Πρόσθεσε ότι η μόνη δυνατή διαδρομή προς τα νότια ήταν μέσω της οδού Αλ-Ρασίντ και προέτρεψε τους κατοίκους να «αδράξουν αυτή την ευκαιρία και να ενωθούν με τις εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της πόλης που έχουν μετακινηθεί νότια στην ανθρωπιστική περιοχή».

#عاجل 🔴 إلى سكان مدينة غزة، من هذه اللحظة طريق صلاح الدين مغلق للانتقال جنوبًا ⭕️سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة شديدة وغير مسبوقة ضد حماس وباقي المنظمات الارهابية ⭕️من هذه اللحظة يتسنى الانتقال جنوبًا عبر شارع الرشيد فقط ⭕️حفاظًا على سلامتكم انتهزوا الفرصة وانضموا إلى مئات… pic.twitter.com/YHDMVe2Wya — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 19, 2025

Επιδρομές από ισραηλινό πυροβολικό, άρματα μάχης και πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν ξανά την πόλη της Γάζας την Πέμπτη, καθώς αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι «νέα κύματα μαζικού εκτοπισμού» βρίσκονται σε εξέλιξη, αφού περίπου 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα λόγω της νέας επίθεσης σε 72 ώρες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.