Μια σημαντική επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό «JAMA Oncology», φέρνει στο φως νέα δεδομένα για τη συσχέτιση της στοματικής μικροχλωρίδας με τον καρκίνο του παγκρέατος. Σύμφωνα με τα ευρήματα, είκοσι επτά είδη βακτηρίων και μυκήτων, από τα εκατοντάδες που διαβιούν στη στοματική κοιλότητα, σχετίζονται με έως και 3,5 φορές αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο πάγκρεας.

Ήδη, στο παρελθόν, έχει διαπιστωθεί πως η κακή στοματική υγεία αποτελεί παράγοντα αυξημένης ευαλωτότητας στον καρκίνο του παγκρέατος. Ένας εκ των μηχανισμών που εξετάζονται για αυτήν τη συσχέτιση στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα μικρόβια του στόματος μεταφέρονται μέσω του σάλιου στο πάγκρεας, το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία της πέψης.

Τα ευρήματα της μεγάλης έρευνας

Η πολυετής έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του NYU Langone Health και του Κέντρου Καρκίνου Perlmutter. Συνολικά, εξετάστηκε η γενετική ταυτότητα των μικροοργανισμών από δείγματα σάλιου περίπου 122.000 υγιών ατόμων, ανδρών και γυναικών. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για διάστημα κατά μέσο όρο εννέα ετών, με τους ερευνητές να εντοπίζουν κυρίως μύκητες του γένους Candida ως σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του παγκρέατος.

Αναλυτικότερα, 24 είδη μικροβίων (βακτήρια και μύκητες) καταγράφηκαν με άμεση συσχέτιση στον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Επιπλέον, τρία ακόμα είδη ενέχονται τόσο στην ανάπτυξη του καρκίνου όσο και στην πρόκληση περιοδοντικής νόσου, γεγονός που ενισχύει την επιστημονική αντίληψη περί στενής αλληλεπίδρασης μεταξύ στοματικής υγείας και καρκινικών νοσημάτων.

Νέες προοπτικές για την έγκαιρη διάγνωση

Βάσει των ευρημάτων, οι επιστήμονες ανέπτυξαν ένα καινοτόμο εργαλείο που, μελετώντας τη δομή του στοματικού μικροβιώματος, μπορεί να αξιολογήσει τον προσωπικό κίνδυνο για καρκίνο του παγκρέατος. Αυτή η νέα προσέγγιση ανοίγει προοπτικές για έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη της νόσου, μέσα από την παρακολούθηση της στοματικής υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια ερευνητική ομάδα είχε δημοσιοποιήσει πριν έναν χρόνο επιστημονικά δεδομένα που αναδείκνυαν σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων βακτηρίων του στόματος και αυξημένου κινδύνου εμφάνισης «πλακώδους καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου».