Στην ελληνική ταβέρνα «Μάνος», στο Μαρμάρι της Τουρκίας, βρέθηκε ο Αλπερέν Σενγκούν. Ο Τούρκος σέντερ, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική Τουρκίας στο Eurobasket 2025 στη Λετονία, απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ για τις υποχρεώσεις του με τους Χιούστον Ρόκετς.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του Poilitisonline.com, ο Σενγκούν πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές στην ελληνική ταβέρνα, όπου ο γιος του ιδιοκτήτη, Γιάννης Μάγκος, τον σήκωσε από το τραπέζι και τον προκάλεσε να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα. Στο αποκορύφωμα της βραδιάς, ο Μάγκος έσπασε μάλιστα ένα πιάτο στο κεφάλι του NBAer, μέσα σε κλίμα γλεντιού και κεφιού.

Η βραδιά έκλεισε με τους δύο άνδρες να ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί σε μια αναμνηστική φωτογραφία, που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Δείτε τη φωτογραφία: