Ισχυροί βόρειοι άνεμοι πνέουν σήμερα στο Αιγαίο, φτάνοντας ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025. Ειδικότερα στα δυτικά, οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Ιόνιο ενισχύονται πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, ενώ σταδιακά από το απόγευμα στρέφονται σε βόρειους, χωρίς ουσιαστική μεταβολή στην έντασή τους. Αντίστοιχα, στα ανατολικά, κυριαρχούν οι βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ, που στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 έως και 9 μποφόρ κατά τόπους.

Απαγορευτικό απόπλου

Λόγω των καιρικών συνθηκών απαγορευτικό απόπλου έχει τεθεί σε ισχύ για μία σειρά από δρομολόγια τόσο από το λιμάνι του Πειραιά, όσο και από τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας. Από το απαγορευτικό απόπλου εξαιρούνται τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού και το Μαρμάρι.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες και Δωδεκάνησα ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια.

Αναλυτικότερα δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο του «ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ» στις 07:30 από Ραφήνα για ‘Ανδρο-Τήνο-Μύκονο, ενώ επίσης δεν θα γίνει καθώς και το δρομολόγιο επιστροφής στις 13:15 από Μύκονο.

Ακύρωση υπήρξε και για το δρομολόγιο του “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π” στις 08:05 από Ραφήνα για Τήνο-Μύκονο-Νάξο, καθώς και η επιστροφή του στις 14:30 από Νάξο.

Από το λιμάνι του Λαυρίου δεν θα αναχωρήσουν, μέχρι να εξασθενήσουν οι ισχυροί άνεμοι, τα πλοία ΑΡΤΕΜΙΣ, ΙΟΝΙΣ και CAT, που ταξιδεύουν προς Κύθνο, Σίφνο και Σέριφο, με εξαίρεση τα δρομολόγια που εκτελούνται προς Κέα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με την πορεία των δρομολογίων

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με βόρειους ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 13 και 27-28 βαθμών, με χαμηλότερες τιμές κατά 2 με 3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Κυριαρχεί αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο ως 6 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους. Το θερμόμετρο θα κινηθεί από 19 έως 30 βαθμούς, ωστόσο στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί. Οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν 5 με 6 μποφόρ, τοπικά 7 και στα νότια ως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία διαμορφώνεται από 14 έως 29 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες έως 26.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 7 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς, στη νότια Κρήτη φτάνει τοπικά τους 30.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Κυρίως αίθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο εύρος 19-31 βαθμούς στα νότια.

ΑΤΤΙΚΗ

Γενικά αίθριος ουρανός. Οι άνεμοι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία μεταξύ 18 και 28 βαθμών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αίθριος καιρός, με ανέμους από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Εξέλιξη επόμενων ημερών

Για το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά 5 με 7, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο έως και 8 μποφόρ τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δε μεταβάλλεται σημαντικά, φτάνοντας τους 31 βαθμούς στα δυτικά, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ως 30 και στα νησιά ως 28 βαθμούς.

Την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, το σκηνικό παραμένει αίθριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη. Οι άνεμοι ακολουθούν παρόμοιο μοτίβο, ωστόσο θα παρουσιάσουν μικρή υποχώρηση, ιδιαίτερα στα δυτικά. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοανατολικά.

Για τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες σε βόρειο Αιγαίο, ανατολικά ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς στα δυτικά, βόρειοι στα ανατολικά, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 στο Αιγαίο. Μικρή επιπλέον άνοδος της θερμοκρασίας.

Για την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο καιρός συνεχίζει με αίθριο σκηνικό και λίγες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι-απόγευμα σε δυτικά ηπειρωτικά, νότιο Ιόνιο και δυτική Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς στα δυτικά και θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ, ενώ μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ θα πνέουν στα ανατολικά και βόρειοι στο Αιγαίο ως 5 μποφόρ το πρωί. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Πλησίασε τα 90 km/h η μέγιστη ριπή του ανέμου

Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι πνέουν την Πέμπτη 18/09 κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στην κορυφή της Πεντέλης με 87 km/h.