Απαγορευτικό απόπλου για πλοία που αναχωρούν από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας, εξέδωσε τη Παρασκευή (19/9) το Λιμενικό, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο.

Το απαγορευτικό απόπλου που βρίσκεται σε ισχύ θα κρατήσει τουλάχιστον έως τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα επανεξεταστεί με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα.

Από το απαγορευτικό απόπλου εξαιρούνται τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού και το Μαρμάρι.

Πλησίασε τα 90 km/h η μέγιστη ριπή του ανέμου

Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι πνέουν την Πέμπτη 18/09 κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στην κορυφή της Πεντέλης με 87 km/h.