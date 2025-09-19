Ανοίγει ο κύκλος των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλουν κάθε μήνα δηλώσεις ΦΠΑ.

Μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου το οποίο ενεργοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2025, και αφορούσε 92.590 νέες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη εργασιών από 1/1/2024 έως 31/3/2025, έρχεται η σειρά και άλλων φορολογουμένων να ενταχθούν στο ίδιο καθεστώς από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Προαιρετικά από την 1η Οκτωβρίου, επιχειρήσεις με απλογραφικά στοιχεία που έχουν κάνει έναρξη εργασιών έως το τέλος Δεκεμβρίου 2023, μπορούν να ενταχθούν εφόσον επιθυμούν στο σύστημα της μηνιαίας υποβολής δήλωσης ΦΠΑ. Συγκεκριμένα επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών έως 31.12.2023 και τριμηνιαία υποβολή δηλώσεων, δύνανται να επιλέξουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε μηνιαία φορολογική περίοδο. Η δήλωση επιλογής μηνιαίας φορολογικής περιόδου υποβάλλεται από τους φορολογούμενους μέχρι την προτελευταία εργάσιμη του 1ου ή 4ου ή 7ου ή 10ου μήνα, κατά περίπτωση, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2025. Η ισχύς της επιλογής μηνιαίας φορολογικής περιόδου εκκινεί από την 1η ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης επιλογής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση 12 μηνών.

Το μέτρο της μηνιαίας δήλωσης ΦΠΑ επιστρατεύτηκε σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο των εποχικών επιχειρήσεων που δημιουργούνται πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν και εξαφανίζονται λίγο πριν τη λήξη της βάζοντας στο μεσοδιάστημα στην τσέπη τον ΦΠΑ που έχουν εισπράξει.

Το πρώτο κύμα επιχειρήσεων που πέρασε στο μηνιαίο καθεστώς ήταν όσες είχαν συσταθεί εντός του 2024 και μέχρι το α’ τρίμηνο του 2025. Ανεξάρτητα από το αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να καταθέτουν δήλωση ΦΠΑ κάθε μήνα, αντί για το παλαιότερο τριμηνιαίο σύστημα που ίσχυε για τους περισσότερους επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο αριθμός τους ανέρχεται σε 92.590 επιχειρήσεις, οι οποίες από τις αρχές Ιουλίου ήδη υποβάλλουν μηνιαία δήλωση.Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την τριμηνιαία υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, μετά την πάροδο 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών τους.

Επιστροφή ΦΠΑ σε τριμηνιαίες δηλώσεις

Με τη συμπλήρωση 24 μηνών από την υποχρεωτική ένταξη στο καθεστώς μηνιαίας υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο καθεστώς της τριμηνιαίας υποβολής.

Η δήλωση επιλογής φορολογικής περιόδου δύναται να γίνει μέχρι την προτελευταία εργάσιμη του 1ου ή 4ου ή 7ου ή 10ου μήνα, κατά περίπτωση, εφόσον έως τον αμέσως προηγούμενο μήνα από την δήλωση επιλογής έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 24 μήνες από τον χρόνο έναρξης εργασιών της επιχείρησης.

Η ισχύς της επιλογής φορολογικής περιόδου εκκινεί από την 1η ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης επιλογής. Η δήλωση επιλογής γίνεται μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE της ΑΑΔΕ, στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/Αλλαγή στοιχείων μητρώου. Όμως , η δήλωση επιλογής τρίμηνης φορολογικής περιόδου δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της επιλογής.