Από 1/1/2026 μειώνεται το ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως) τα οποία διατηρούν χώρους υποδοχής για προσφυγικές ροές.

Προς ενίσχυση της οικιστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου που έχουν μικρό σχετικά αριθμό κατοίκων, επεκτείνεται το μέτρο στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έως 20.000 κατοίκους.

Το ετήσιο κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ.

Νησιά που εντάσσονται στο μειωμένο ΦΠΑ