Ο Μανόλο Χιμένεθ παρουσίασε έναν αρκετά διαφορετικό Άρη στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό. Ένα… ριζοσπαστικό ροτέισον, το οποίο είχε ένα «πρέπει» και αυτό αφορούσε τον νεαρό που πρέπει να ξεκινάει κάθε ομάδα στο Κύπελλο, αρκεί να είναι γεννημένος από το 2004 και μετά.

Η προφανής επιλογή ήταν ο Μιχάλης Παναγίδης, ο οποίος διανύει την τρίτη σεζόν τού στο κλαμπ. Ο Χιμένεθ όμως κατέφυγε στην περίπτωση του Μιχάλη Βοριαζίδη, ο οποίος μπήκε πολύ… ξαφνικά στην καθημερινότητα του Άρη.

Ο 20χρονος χαφ αποκτήθηκε πριν λίγες μέρες με μεταγραφή από το Αιγάλεω. Αφενός, ο ένας λόγος ήταν ο νέος κανονισμός του Κυπέλλου. Αφετέρου, οι Θεσσαλονικείς ειδαν στο πρόσωπο του παίκτη μία ενδιαφέρουσα περίπτωση Έλληνα ποδοσφαιριστή και μία επένδυση που δεν τους κόστισε πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ.

Ο Βοριαζίδης επέστρεψε κοντά στον τόπο του, αφού η καταγωγή τού είναι από την Κοζάνη. Η καριέρα του ξεκίνησε σε ηλικία 6 ετών στην τοπική ΑΕΚ και στα 15 έκανε το επόμενο βήμα στην τοπική ΑΕΠ. Εκεί, ο Τσέχος προπονητής Ρόμαν Ναντβόρνικ διέκρινε το ταλέντο του και τον πήρε μαζί του στην Τσεχία.

Στην β’ ομάδα της Σλάβια Πράγας, ο Βοριαζίδης αγωνίστηκε για τρεις σεζόν, καταγράφοντας 19 συμμετοχές και 1 γκολ στο πρωτάθλημα CFL. Παράλληλα, συμμετείχε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, οι οποίες ήταν και το μεγαλύτερο… σχολείο από το οποίο έχει περάσει μέχρι σήμερα.

Μετά από κάποια χρόνια στο εξωτερικό και δύο δανεισμούς, το 2024 επιστρέφει στην Ελλάδα για χάρη του Αιγάλεω. 21 συμμετοχές, 2 ασίστ και εμφανίσεις που έβαλαν το όνομά του σε μία «φουρνιά» για την οποία το Αιγάλεω περηφανεύεται, μαζί με τον Κολοκοτρώνη που πήγε στον Ολυμπιακό και τον Καρβούνη που έφυγε δανεικός στη Ντεζέμπρο της Πορτογαλίας.

«Οταν έμαθα για τον Άρη, τα βράδια δεν κοιμόμουν μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή», δήλωσε ο Βοριαζίδης μετά το παιχνίδι στο Αγρίνιο. Ο Χίμενεθ τόνισε ότι θα τον έβαζε ακόμα και χωρίς τον κανονισμό του Κυπέλλου, δείχνοντας τόσο με τον 20χρονο χαφ όσο και με άλλες περιπτώσεις τη διάθεση να αξιοποιήσει τους νεαρούς του ρόστερ και να τους εξελίξει στο βαθμό που μπορεί και μπορούν οι ίδιοι.