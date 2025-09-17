Τα πάνω-κάτω φέρνει ο Μανόλο Χιμένεθ στην ενδεκάδα του Άρη για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ανδαλουσιανός προχωράει σε οκτώ αλλαγές, αφήνοντας έξω παίκτες όπως οι Μορόν και Μόντσου. Ο Μιχάλης Βοριαζίδης είναι ο… μικρός που παίρνει φανέλα βασικού στο πλαίσιο του νέου κανονισμού που εφαρμόζεται από φέτος στο Κύπελλο.

Ο Αθανασιάδης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Φαντιγκά-Φρίντεκ στα άκρα της άμυνας και ο Φαμπιάνο με τον Ρόουζ στα στόπερ. Ράτσιτς, Βοριαζίδης και Νινγκ στο κέντρο. Μορουτσάν, Μισεουί και Σίστο η επιθετική τριάδα.

Η ενδεκάδα του Αρη: Αθανασιάδης – Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ – Ράτσιτς, Βοριαζίδης – Μορουτσάν, Νινγκ, Μισεουί – Σίστο

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Ζίβκοβιτς – Γιαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου – Κοντούρης, Λουίς – Ενκολόλο, Ματσάν, Μπελεβώνης – Αέλξιτς