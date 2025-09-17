Ο Κλέιτον Ντιαντί ετοιμάζει βαλίτσες για Σαουδική Αραβία και δεν θα προλάβει να ολοκληρώσει τη δεύτερη σεζόν του στον Άρη.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει συμφωνία με την Al Diraiyah για τον δανεισμό του Σενεγαλέζου εξτρέμ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, συν οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι στα 5 εκατ. ευρώ, εάν προβιβαστεί ο σύλλογος στην 1η κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας.

Με πιο απλά λόγια, ο ΑΡΗΣ βάζει από φέτος ένα πολύ καλό ποσό στα ταμεία του μόνο για τον δανεισμό του παίκτη και υπό προϋποθέσεις μπορεί το νούμερο να ανέβει στα 6,5 εκατ. ευρώ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.