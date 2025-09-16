Ο Αρης ρίχνεται στη μάχη του Κυπέλλου. Και όπου Κύπελλο, φιλοδοξίες και μια αστείρευτη δίψα δεκαετιών για την επιστροφή στους τίτλους.

Πέρυσι η πορεία της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη έληξε γρήγορα κόντρα στην ΑΕΚ στις λεπτομέρειες και την… κόκκινη που δεν έδωσε ο Σιδηρόπουλος στο Μπρινιόλι για την καρατιά ατον Σουλεϊμάνοφ.

Φέτος, το ταξίδι ξεκινάει από ένα γήπεδο που σημάδεψε πέρυσι τον Αρη. Είναι το σημείο «μηδέν». Εκεί όπου… εκτροχιάστηκε από την κορυφή της βαθμολογίας. Εκεί όπου ο Τσιμεντερίδης απέβαλε δίχως λόγο τον Χοσέ Σιφουέντες και ακολούθησε το περίφημο «touch» του Λανουά.

Η… διαβολική σύμπτωση είναι ότι ο ίδιος διαιτητής δεν σφύριξε ξανά τον Αρη και… επιστρέφει στο ίδιο γήπεδο με τις ίδιες ομάδες. Σαν να κοροϊδεύει το σύμπαν τον Αρη.

Μακάρι να μην έχουμε πάλι τα περσινά και η πρεμιέρα των κιτρινόμαυρων στο Κύπελλο να κριθεί αγωνιστικά. Και ιδανικά με νίκη.

Η κλήρωση ανοίγει τον δρόμο στον Αρη ώστε να περάσει απευθείας στα προημιτελικά. Παναιτωλικός, Μαρκό, Αιγάλεω και ο ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Είναι στο χέρι της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος ερχόμενος στον Αρη πήρε στις πλάτες του και την ανάγκη διάκρισης της ομάδας μετά από χρόνια.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός έφερε εις πέρας την πρώτη του αποστολή και μάλιστα με αρκετά καλό βαθμό. Ο Μανόλο γνωρίζει ότι δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου. Οπότε εστιάζει στα απλά αλλά σημαντικά, όπως και στον τομέα της ψυχολογίας που έχει αλλάξει μόνο με την παρουσία του στα αποδυτήρια.

Μια δεύτερη νίκη θα βοηθήσει τον Χιμένεθ να πατήσει ακόμα πιο γερά στα πόδια του και παράλληλα θα αποτελέσει μια γερή βάση για την φετινή πορεία της ομάδας στο Κύπελλο. Να αποφύγει και λίγο αυτά τα «μπρος πίσω» η ομάδα, αναζητώντας απεγνωσμένα σταθερότητα.