Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε να πει αρκετά στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Ο Ανδαλουσιανός ήταν εμφανώς χαρούμενος για τη δεύτερη νίκη του ως προπονητής του Άρη. Πριν αναλύσει όμως το παιχνίδι, τα… έβαλε με τις καιρικές συνθήκες.

«Μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα αλλά είναι επικίνδυνο να παίζουν οι παίκτες σε τέτοιες συνθήκες και τέτοιες θερμοκρασίες. Οι δύο προπονητές πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι που δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι υπάρχει από πίσω η τηλεόραση, οι χορηγοί και οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά οι συνθήκες δημιούργησαν έναν αργό ρυθμό. Αν ήξερα ότι θα καθόμασταν τόσο στον ήλιο… δεν θα είχα πάει διακοπές το καλοκαίρι», ήταν η πρώτη τοποθέτηση του 61χρονου τεχνικού.

Για τη φάση του πέναλτι και αν η ισοπαλία θα ήταν πιο δίκαιο αποτέλεσμα, ο Χιμένεθ σχολίασε ότι, «θεωρώ ότι επειδή είχαμε δύο τετ α τετ, πάλι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το ματς. Δεν θέλω, όμως, να παρεμβαίνω έτσι. Αυτό που θέλω να επαναλάβω και για τις δύο ομάδες είναι ότι η υψηλή θερμοκρασία έπαιξε τον ρόλο της στο ότι το ματς είχε αργό ρυθμό».

Οσον αφορά το μεγάλο ροτέισον στο οποίο προχώρησε, η απάντησή του ήταν ότι, «έχω πολύ λίγο χρόνο που δουλεύω με την ομάδα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι παίκτες που βρίσκονται εδώ, το αξίζουν. Για αυτό τον λόγο. πρέπει να εμπιστευόμαστε όλους τους παίκτες και να διαχειριζόμαστε τα αποδυτήρια. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους νέους και να τους δείξουμε εμπιστοσύνη»».

Ο Σίστο έπαιξε για δεύτερο σερί ματς και πρώτο ως βασικός φέτος, με τον Χιμένεθ να δείχνει ότι τον πιστεύει. «Δεν μπορώ να καθορίζω τις αποφάσεις μού με βάση τι έγινε πριν από μένα, αλλά να κάνω ό,τι κρίνω ότι είναι κέρδος για την ομάδα. Θεωρώ ότι ο Σίστο είναι ένα σημαντικό κλειδί για τον ΑΡΗ και πρέπει να πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θέλω να ανακτήσει τον εαυτό που είχε στη La Liga».

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης έκανε το ντεμπούτο του στο Αγρίνιο και ο Ανδαλουσιανός έδειξε ικανοποιημένος από την παρουσία του “μικρού”. «Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μπόρεσε να δημιουργήσει και παρολίγο να βάλει γκολ. Είναι ένας μέσος που μου αρέσει, box to box. Είμαι πολύ ικανοποιημένος επίσης από τον Παναγίδη και τον Χαρούπα. Με ενθουσιάζει να βγάζω καινούργιους παίκτες».

Ο Χιμένεθ ρωτήθηκε και για την αποχώρηση του Κλέιτον Ντιαντί… «Γνώριζα για αρκετές μέρες ότι ήταν πιθανό να φύγει στο Κατάρ. Ο ΑΡΗΣ είναι μία ομάδα που πρέπει να εξισορροπεί τους παίκτες που έχει και εκείνος που μπορούν να φύγουν και να φέρουν κάποια χρήματα. Υπάρχουν ομάδες με υψηλούς προϋπολογισμούς και εμείς θα πρέπει να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς παίκτες όπως και να είμαστε οικονομικά τακτοποιημένοι. Πάντα απαιτώ τις καλύτερες μεταγραφές, αλλά πρέπει να δούμε και τα οικονομικά του συλλόγου. Και αυτό το 1,5 εκατ. θα βοηθήσει πολύ τον σύλλογο», ήταν το σχόλιό του για τον Σενεγαλέζο εξτρέμ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.