Ο Άρης απέφυγε την… γκέλα στο Αγρίνιο και ξεκίνησε με νίκη στη League Phase του Κυπέλλου. Χρειάστηκε όμως να περιμένει μέχρι τις καθυστερήσεις για να λυγίσει τον Παναιτωλικό, χάρη στην κλάση του Λορέν Μορόν και να φτάσει στο τελικό 0-1.

Ο Ισπανός κέρδισε πέναλτι λίγο πριν συμπληρωθεί το 90’ και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων εκτέλεσε εύστοχα απέναντι στον Ζίβκοβιτς.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές, κάτι που φάνηκε στον ρυθμό και στη δημιουργία ευκαιριών. Ο Άρης είχε μετρημένες φάσεις, με κορυφαία εκείνη του Μορόν στο 50’, λίγο αφότου είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο.

Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους περιορίστηκαν σε παθητικό ρόλο, αλλά λίγο έλειψε να κάνουν την έκπληξη στο 73’, όταν ο Ενκολόλο δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά σε σχεδόν κενή εστία, έπειτα από κακή αντίδραση του Αθανασιάδη.

Το ματς δεν διεκδικεί δάφνες θεάματος, καθώς και οι δύο προπονητές διάλεξαν προσεκτική προσέγγιση, όμως στο τέλος ο Άρης πήρε αυτό που ήθελε, το τρίποντο της νίκης και τις βάσεις για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το ματς:

Μαζικές αλλαγές και από τους δύο προπονητές, βλέποντας το ματς ως ευκαιρία να μοιράσουν χρόνο και να ξεκουράσουν παράλληλα κάποιους παίκτες.

Ο Μανόλο Χιμένεθ τήρησε την υπόσχεσή του για φρεσκάρισμα, αφήνοντας εκτός βασικής ενδεκάδας παίκτες–κλειδιά όπως οι Μορόν και Μόντσου. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Αθανασιάδης, με τους Φαντιγκά και Φρίντεκ να καλύπτουν τα άκρα της άμυνας και το δίδυμο Φαμπιάνο–Ρόουζ στα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Ράτσιτς, Βοριαζίδης και Νινγκ, ενώ την επιθετική τριάδα αποτέλεσαν οι Μορουτσάν, Μισεουί και Σίστο.

Ο Πετράκης… ανακάτεψε και αυτός την «τράπουλα». Ο Ζίβκοβιτς υπερασπίστηκε την εστία, με τους Γαλιάτσο και Νικολάου στα άκρα και τους Σιέλη–Στάγιτς στο κέντρο της άμυνας. Στα χαφ έπαιξαν οι Κοντούρης και Λουίς, έχοντας μπροστά τους τον Ματσάν. Ενκολόλο και Μπελεβώνης κινήθηκαν στις πτέρυγες, με τον Άλεξιτς να ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης.

Οι μαζικές αλλαγές και η προσεκτική προσέγγιση των δύο προπονητών οδήγησαν σε ένα μάλλον άνευρο πρώτο μέρος, με ελάχιστες ευκαιρίες και ελάχιστο ρυθμό. Η μοναδική φάση που ξεχώρισε ήρθε στο 37’, όταν ο Σίστο δοκίμασε το πόδι του και ανάγκασε τον Ζίβκοβιτς να κάνει τη μοναδική ουσιαστική επέμβαση του 45λέπτου.

Ο Χιμένεθ ήθελε να… φρενάρει αυτή την κατάσταση και έτσι πέρασε στο 46′ τους Μορόν και Μόντσου. Μάλιστα ο 32χρονος επιθετικός μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα απείλησε μέσα από την περιοχή, έχοντας και την επιλογή του αμαρκάριστου Σίστο, με τον Ζίβκοβιτς να μπλοκάρει δύσκολα.

Το δεύτερο μέρος κύλησε στο ίδιο αργό τέμπο και με κάποιες επιθετικές εξάρσεις που έδιναν ζωή στο παιχνίδι, όπως το σουτ του Μισεουί στο 65 ή την μοναδική καλή στιγμή του Παναιτωλικού στο 73′ με την κοντινή κεφαλιά του Ενκολόλο.

Και εκεί που όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα μοιραστούν τους βαθμούς, ο Γκαρσία ανέτρεψε τον Μορόν στην περιοχή και ο Τσιμεντερίδης έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ανδαλουσιανός ανέλαβε την εκτέλεση και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 0-1.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς – Γιαλιάτσος (62′ Γκαρσία), Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου – Κοντούρης (62′ Μπουχαλάκης), Λουίς – Ενκολόλο (76′ Ενκολόλο), Ματσάν, Μπελεβώνης (70′ Σμυρλής) – Άλεξιτς

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Φαντιγκά (75′ Τεχέρο), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ – Ράτσιτς (46′ Μόντσου), Βοριαζίδης – Μορουτσάν (46′ Μορόν), Νινγκ (86′ Γαλανόπουλος), Σίστο – Μισεουί (65′ Γιαννιώτας)