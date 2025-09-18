Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 18/9/2025 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μυτιλήνης.
Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στην Μυτιλήνη κοντά στο ξενοδοχείο «Θεοπίστη».
Στο σημείο σπεύδει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο κύκλος των δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων που συνδιοργανώνουν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τη συμβολή διακεκριμένων εισηγητών από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο. Το ένατο κατά σειρά διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση σε soft skills, οι απαραίτητες δεξιότητες που κάνουν τη διαφορά!», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη […]
H κυκλοφορία σταμάτησε σε Ε.Ο. Καρδίτσας - Λάρισας και Καρδίτσας - Λαμίας
Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένας 35χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα ύστερα από χτύπημα που δέχθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης, υπό συνθήκες που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες […]
Ηλιοφάνεια και δυνατοί βοριάδες την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
Η συζήτηση για τον εμβολιασμό των προβάτων κατά της ευλογιάς αναζωπυρώνεται, καθώς η επιζωοτία έχει οδηγήσει σε θανάτωση άνω των 275.000 αιγοπροβάτων. Το ΥπΑΑΤ επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός δεν προτείνεται ως λύση.