Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 18/9/2025 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στην Μυτιλήνη κοντά στο ξενοδοχείο «Θεοπίστη».

Στο σημείο σπεύδει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.