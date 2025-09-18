Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (18/9) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους του νομού Μαγνησίας. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με σκοπό την κατάσβεση της φωτιάς, με 42 πυροσβέστες και 15 οχήματα, καθώς και μια πεζοπόρος ομάδα της 10ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος, συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες, καθώς και μηχανήματα έργου των τοπικών αρχών (ΟΤΑ). Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.