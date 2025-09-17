Πυρκαγιά, που ξέσπασε στην εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμου του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία ύστερα από ουκρανική επίθεση, έχει σβηστεί, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο εκπρόσωπο της ηλεκτροπαραγωγικής πυρηνικής μονάδας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι κλιμάκιό του στον πυρηνικό σταθμό άκουσε βομβαρδισμό κοντά στις εγκαταστάσεις και παρατήρησε μαύρο καπνό να υψώνεται από τρεις κοντινές τοποθεσίες.

Το κλιμάκιο ενημερώθηκε ότι βλήματα πυροβολικού έπεσαν εκτός της περιμέτρου του πυρηνικού σταθμού, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από χώρο αποθήκευσης καυσίμου ντίζελ που βρίσκεται εκτός της μονάδας, διευκρίνισε ο ΔΟΑΕ σε ανακοίνωσή του.

«Αν και δεν υπήρξαν πληροφορίες για απώλειες ή ζημιές σε εξοπλισμό, το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τον διαρκή κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια», δήλωσε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.

Χθες δεν εκδόθηκαν ανακοινώσεις σχετικά με το περιστατικό ούτε από Ρώσους ούτε από Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη με έξι πυρηνικούς αντιδραστήρες, τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία το 2022.

Το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά ότι με ενέργειές τους θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια στη μονάδα.

Περιστατικά με βομβαρδισμούς προκύπτουν συχνά. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες της μονάδας δεν λειτουργούν, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται να ψύχεται το πυρηνικό καύσιμο που έχουν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις και στις δύο πλευρές να αποφεύγουν ενέργειες που απειλούν τον σταθμό, έχει παρατηρητές που σταθμεύουν μόνιμα στη μονάδα της Ζαπορίζια και στους άλλους τρεις πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας.

Στο μεταξύ ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drone) στην περιφέρεια Κιρόβοχραντ στην κεντρική Ουκρανία προκάλεσε εν μέρει διακοπή ρεύματος και διαταραχές στη λειτουργία των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Μέχρι στιγμής, το κεντρικό τμήμα της περιφέρειας και 44 οικισμοί στην εδαφική κοινότητα Ολεξαντρίβκα έχουν εν μέρει αποκοπεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος», ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ο Αντρίι Ραϊκόβιτς.

Ζημιές υπέστησαν επίσης ορισμένες ιδιωτικές κατοικίες, ενώ προκλήθηκαν προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια, πρόσθεσε. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιών σε τρεις τοποθεσίες, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν απώλειες.

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσιι Κουλέμπα δήλωσε παράλληλα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο σιδηροδρομικές υποδομές στη διάρκεια ολονύχτιας επίθεσής τους στην Ουκρανία, αλλά δεν διευκρίνισε σχετικά με το μέρος ή τα μέρη όπου έγινε αυτό.

«Χθες τη νύχτα, ο εχθρός εξαπέλυσε μαζική επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε μια προσπάθεια να αχρηστεύσει τους υποσταθμούς που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα το σιδηροδρομικό δίκτυο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Πλήγματα αυτού του είδους έχουν έναν ξεκάθαρο σκοπό: να διαταράξουν τις μεταφορές επιβατών και φορτίου, να διαταράξουν τη σταθερή λειτουργία των μέσων μεταφοράς και να ασκήσουν επιπρόσθετη πίεση στον κόσμο και την οικονομία», τόνισε.

Μετά την επίθεση, πρόσθεσε ο Κουλέμπα, η εταιρεία σιδηροδρόμων του ουκρανικού κράτους, η Ουκρζαλίζνιτσια, έθεσε σε λειτουργία πάνω από 20 εφεδρικές αμαξοστοιχίες.