Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να έχει συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την προσεχή εβδομάδα.

Η επικείμενη αυτή συνάντηση εντάσσεται στις προσπάθειές του να διαμορφώσει μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, μια λύση που θα μπορούσε να αποδεχθεί και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν. Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια δηλώσεων του από το Ισραήλ.

Όπως σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στο παρελθόν “πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, καθώς και αρκετές συναντήσεις με τον Ζελένσκι”. Την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ακόμα μία συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.