Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσπαθεί να ξεγελάσει τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να καθυστερήσουν την επιβολή κυρώσεων, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Sky News. Μιλώντας στο Sky News, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ρωτήθηκε για τη σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα – και αν θεωρεί πως αποτέλεσε λάθος.

«Πιστεύω πως έδωσε πολλά στον Πούτιν», είπε. «Και πιστεύω ότι, αν ήταν μια τριμερής συνάντηση, θα είχαμε κάποιο αποτέλεσμα». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Αλάσκα, ο Ρώσος ηγέτης φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι θέλει τις ανατολικές περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ — και θα παραχωρούσε άλλες ουκρανικές περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο ως αντάλλαγμα.

Έκτοτε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επαναφέρει τις απειλές για επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας και έχει ζητήσει από τις χώρες του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο για να τερματιστεί ο πόλεμος. Οι ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται, ενώ τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ρουμανίας, την ώρα που δεν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος στην πρόταση για σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Πούτιν προσπαθεί να ξεγελάσει τον Τραμπ, ο Ζελένσκι απάντησε καταφατικά. Πρόσθεσε: «Κάνει τα πάντα για να αποφύγει τις κυρώσεις, να αποτρέψει τις ΗΠΑ και τον Τραμπ από το να του τις επιβάλουν. Αν συνεχίσουμε να τις καθυστερούμε, τότε οι Ρώσοι θα έχουν περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν». Ο Ζελένσκι είπε επίσης στη Χακίμ ότι ο Πούτιν «ήθελε να δραπετεύσει από την πολιτική απομόνωση» μέσω της συνόδου στην Αλάσκα, και πιστεύει πως «θα έπρεπε να πληρώσει ακριβότερα» για αυτήν τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Θα έπρεπε να έχει υποστεί πλήγμα στον πόλεμο και να σταματήσει», είπε. «Αντί γι’ αυτό, απέκτησε απο-απομόνωση. Πήρε τις φωτογραφίες με τον πρόεδρο Τραμπ. Είχε δημόσιο διάλογο, και αυτό του ανοίγει πόρτες για άλλες συνόδους και μορφές διαλόγου. Το βλέπουμε και δεν νομίζω ότι πλήρωσε κανένα τίμημα». Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας πως ο Πούτιν «πρέπει να πληρώσει, πρώτον γιατί ξεκίνησε τον πόλεμο, και δεύτερον γιατί προσπαθεί να βρει διέξοδο από την απομόνωση».

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε επίσης πως «είναι πολύ σημαντικό να μην του δοθεί αυτός ο χώρος, γιατί αλλιώς δεν θα νιώσει την ανάγκη να σταματήσει τον πόλεμο». «Διεξάγει πόλεμο κι όλοι προσπαθούν να τον σταματήσουν με επιχειρήματα, με παρακλήσεις — αλλά θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί δύναμη», είπε. «Καταλαβαίνει μόνο τη δύναμη. Αυτή είναι η γλώσσα του. Αυτή είναι η γλώσσα που καταλαβαίνει». «Δεν μιλάει πολλές γλώσσες, αλλά η γλώσσα της δύναμης είναι σαν τα ρωσικά για εκείνον — η μητρική του. Και ζητάμε πολύ έντονα από τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές χώρες να το δείξουν αυτό. Ναι, έχουν κάνει κάποια βήματα, όπως οι κυρώσεις, αλλά χρειάζεται να γίνουν περισσότερα, και πιο γρήγορα».